Qu’est-ce qu’un Fletchling? Comment attraper et évoluer vers Talonflame – .

Pokémon

Pokémon Go est entré dans le dernier mois de cette année horrible, ce qui a entraîné une augmentation du niveau maximum de 40 à 50. Cependant, en plus de l’augmentation du niveau maximum, les créatures Gen 6 de la région de Kalos sont également entrées dans le jeu mobile de Niantic. Certaines personnes ont demandé ce qu’est un Fletchling dans Pokémon Go, et vous découvrirez ici comment attraper Fletchling et évoluer vers Talonflame.

Sachez que l’événement de célébration de Kalos se terminera le 8 décembre à 22h00 heure locale. Cet événement de célébration de Kalos a son propre ensemble de tâches et de récompenses à accomplir, et – tout au long de sa durée – les créatures de la génération 6 apparaîtront plus fréquemment dans la nature.

Maintenant que vous savez exactement quand l’événement Kalos actuel se terminera, vous découvrirez ci-dessous ce qu’est un Fletchling et comment l’attraper dans Pokémon Go, et vous découvrirez également comment le transformer en Talonflame.

Qu’est-ce qu’un Fletchling dans Pokémon Go?

Fletchling dans Pokémon Go est un oiseau de type Normal et Volant de la région de Kalos.

En tant que type normal et volant dans Pokémon Go, les entraîneurs doivent savoir que Fletching a un faible pour la glace, la roche et l’électricité.

Il résiste aux attaques de type herbe, insecte, fantôme et sol, et c’est une petite créature qui est sans aucun doute mignonne.

Vous pouvez l’attraper dans Pokémon Go aux côtés de toutes les autres créatures de la région de Kalos qui ont été ajoutées jusqu’à présent.

Vous pouvez attraper un Fletchling dans Pokémon Go lors de l’événement de célébration de Kalos.

Fletchling est disponible pour attraper dans Pokémon Go pendant l’événement de célébration de Kalos à travers la nature et en éclosant des œufs de 2 km.

Sachez que vous pouvez également rencontrer la créature nouvellement ajoutée en accomplissant la tâche de recherche exclusive sur le terrain de l’événement Kalos: attraper cinq types de vol.

En plus de l’oiseau à tête rouge, vous trouverez ci-dessous les autres créatures apparaissant dans la nature:

Chespin

Fennekin

Froakie

Bunnelby

Litleo

Noibai

Et Bunnelby et Litleo écloseront également des œufs de 2 km aux côtés de Fletchling.

Vous devez faire évoluer Fletchling en Fletchinder avant de pouvoir obtenir Talonflame dans Pokémon Go.

Les formateurs auront besoin de 25 bonbons Fletchling pour compléter l’évolution vers Fletchinder, tandis que 100 autres bonbons seront nécessaires pour faire évoluer Fletchinder vers Talonflame.

Et c’est tout ce que vous devez savoir sur la créature de la région de Kalos et comment réaliser sa transformation.

N’oubliez pas que l’événement de célébration de Kalos se terminera le 8 décembre à 22h00 heure locale.

