Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu 3 : ce que nous réserve le film

Le Parisien vient d’annoncer la bonne nouvelle, « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu 3 » qui a été annoncé en mois de mai 2019 sortira le 13 octobre 2021.

Son tournage devrait se dérouler au printemps de l’année prochaine, avec un peu de retard suite à la pandémie, car il était initialement prévu en septembre.

Selon Le Parisien, l’histoire de ce troisième volet tournera autour des parents Verneuil (Christian Clavier – Chantal Lauby) qui doivent fêter leurs 40 ans de mariage.

La nouvelle intrigue du film

« Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu », qui est le titre officiel du film, sera donc centré sur les 40 ans de mariage du couple Verneuil.

« L’intrigue tournera à nouveau autour d’une grande réunion de famille. Pas question de mariage cette fois-ci (comme dans les deux premiers volets), mais… d’un anniversaire de mariage, car les quatre filles du couple Verneuil vont organiser une grande fête surprise pour les 40 ans de l’union de leurs parents dans leur maison de Chinon, en Indre-et-Loire. Et pour ces noces d’émeraude, chacune va inviter ses beaux-parents… Ce qui va causer quelques catastrophes en cascades », d’après Le Parisien.

Le journal a également indiqué qu’il y aura de nouveaux personnages dans le casting du film. Il s’agit des parents de David, Rachid et Chao, « qui viendront respectivement d’Israël, d’Algérie et de Chine » et avec bien sûr l’intégralité du casting d’origine.

Pour rappel, le premier volet du film est sorti en avril 2014, et avait attiré plus de 12 millions de spectateurs, en se plaçant donc à la première place du box-office et puis sortie en janvier 2019, le deuxième film s’était placé à la 4e place de l’année avec 6,7 millions de spectateurs.

On n’en attend pas moins donc pour ce troisième volet qui devrait faire la différence par rapport à son scénario.