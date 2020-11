Qu’est-ce qui mijote dans Animal Crossing New Horizons en novembre?

New Horizons est la dernière entrée de la franchise Animal Crossing qui est connue depuis près de deux décennies. Bien que chaque titre soit similaire par essence, ils ont tous des caractéristiques distinctes.

New Horizons a capturé une perspective plus grande que nature et l’a fait en représentant l’imagination du joueur d’une manière qui n’a jamais été vue auparavant.

De plus, Animal Crossing a reçu des mises à jour régulières qui ont gardé le jeu frais avec d’innombrables activités pour eux. La mise à jour d’Halloween a donné aux joueurs un aperçu de ce à quoi ils peuvent s’attendre bientôt.

La cuisine pourrait être la prochaine grande activité à faire son chemin vers New Horizons. Il permettra aux joueurs de cuisiner des repas en utilisant les articles saisonniers disponibles.

Animal Crossing: New Horizons a un énorme « régal » pour ses joueurs ardents

New Horizons était probablement le premier titre de la franchise à présenter l’artisanat en tant qu’activité. Les joueurs peuvent utiliser n’importe quel objet saisonnier pour fabriquer une pléthore d’objets. Ceux-ci peuvent être utilisés pour décorer leurs îles et leurs maisons. Mais les joueurs ont aussi la prérogative de les vendre pour une grande quantité de cloches.

Le festival de la récolte viendra bientôt à Animal Crossing. Il sera lancé le quatrième jeudi de novembre. Le festival consistera à cuisiner des plats qui font claquer les lèvres pour les villageois, en célébrant les ressources des îles des joueurs.

LIRE AUSSI– Valorant obtient une nouvelle mise à jour une semaine après la précédente

La mise à jour d’Halloween a permis aux joueurs de cultiver des citrouilles. Mais avec la fête des récoltes à venir, la liste des légumes et des ressources qui peuvent être cultivés sur place comprend la pomme de terre, la tomate, la carotte, etc.

Ces légumes pourraient également apporter plus de recettes de bricolage similaires à la mise à jour d’Halloween qui avait apporté plusieurs recettes de bricolage qui avaient des citrouilles comme noyau. Ces recettes pourraient permettre à la fois de cuisiner et de fabriquer plus d’articles qui seront savoureux et décoratifs.

En outre, une gamme de légumes apportera également des tas d’activités supplémentaires. Ces cultures devront être arrosées tous les jours pour une bonne récolte. Cependant, tout cela reste plutôt incertain jusqu’à la fin novembre.

Il sera passionnant de voir si la cuisine fait son chemin vers le titre ou Animal Crossing se concentre simplement sur les articles liés à l’alimentation. D’ici là, restez à l’écoute pour plus de mises à jour!

Partager : Tweet