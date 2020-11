qu’est-ce qui l’a causé et combien de personnes sont mortes?

Se propageant comme une traînée de poudre des îles du Pacifique à l’Arctique et infectant des centaines de millions de personnes, la pandémie de grippe espagnole d’il y a un peu plus d’un siècle se classe parmi les pires catastrophes médicales de l’histoire. Des gens sont morts à cause des raisons pour lesquelles elle s’est avérée si mortelle. D’où vient la grippe espagnole? Depuis la fin de l’épidémie, un débat fait rage entre les scientifiques sur l’origine de la souche mortelle de grippe. est qu’elle provenait de l’État américain du Kansas, bien que d’autres recherches populaires aient retracé la maladie à une troupe surpeuplée et à un camp hospitalier en France pendant les dernières étapes de la Première Guerre mondiale.Les scientifiques pensaient que les conditions horribles pendant le conflit ont fourni une reproduction fertile terrain pour la maladie, avec la guerre chimique, des cadavres en décomposition et des tranchées criblées de maladies.La dévastation de la Première Guerre mondiale a fourni conditio fertile ns pour la propagation de la maladie (Imperial War Museum / PA Wire) Cela aiderait également à expliquer le taux de propagation de la grippe espagnole dans le monde et sa propension à tuer les jeunes adultes en beaucoup plus de concentration que les autres souches de grippe – qui affectent principalement Au cours des dernières années, une nouvelle théorie a suggéré que la maladie venait de Chine, citant le mouvement de près de 100000 ouvriers chinois vers le front occidental pour aider à l’effort de guerre allié.Il n’y a aucune indication que la grippe espagnole a commencé en Espagne – il a reçu le surnom en raison de la couverture mondiale accrue que la maladie a reçue après son arrivée dans le pays en novembre 1918, infectant le roi Alfonso XIII.Pendant la guerre, les censeurs avaient cherché à minimiser la gravité de l’épidémie afin de minimiser L’effet sur le moral. Combien de personnes ont tué la grippe espagnole? L’épidémie initiale de la maladie était similaire aux épidémies de grippe précédentes – cependant, une deuxième vague qui a émergé dans les derniers stades de 1918 br devrait être un virus de la grippe muté, beaucoup plus mortel.Les estimations du nombre de personnes tuées dans le monde vont des chiffres antérieurs d’environ 40 à 50 millions à des calculs plus récents allant jusqu’à 100 millions.Le nombre de morts de la grippe espagnole dans le monde était comparable à celui de la grippe espagnole. Peste noire (Getty Images) On pense qu’environ 10 à 20% des personnes infectées pendant la pandémie ont perdu la vie. Aucun coin du globe n’a été épargné par l’épidémie. Pas moins de 17 millions de personnes sont mortes rien qu’en Inde, alors que l’on estime qu’un cinquième de la population iranienne a été tuée – jusqu’à 5% de la population mondiale ont péri. à la fin de la guerre, et a continué à infecter environ un quart de la population du pays et à tuer 250000 personnes.Pourquoi la grippe espagnole était-elle si mortelle? Des recherches scientifiques récentes ont suggéré que la variante spécifique de la grippe H1N1 impliquée dans la grippe espagnole n’était plus Au lieu de cela, le nombre effroyable de morts a été attribué aux circonstances créées par la Première Guerre mondiale, telles que les hôpitaux surpeuplés et insalubres et les déplacements généralisés dans le monde, qui ont contribué à la propagation de la maladie à une vitesse dévastatrice. la grippe espagnole a également exercé un lourd tribut économique, avec des communautés frappées et incapables de travailler par la maladie débilitante.Après avoir atteint un pic terrible avec sa deuxième vague, la casserole démic s’est terminé relativement brusquement, avec une théorie selon laquelle sa létalité a provoqué la mutation du virus en une souche moins mortelle.Bien qu’il y ait eu d’autres pandémies de grippe graves, la grippe espagnole reste la plus grave de l’histoire, avec un nombre de morts et un impact mondial comparable à La mort noire.