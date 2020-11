Qu’est ce que Thanksgiving? Signification derrière les vacances américaines

L’Amérique est toujours sous le choc d’une élection générale très disputée et conflictuelle qui a vu le président sortant Donald Trump voter, mais refusant de concéder.C’était historique pour plus d’une raison aussi: Kamala Harris est devenue la première femme vice-présidente élue et Joe Biden le plus ancien président élu de tous les temps. Il y a eu des célébrations, des manifestations et des contre-manifestations dans les rues des États-Unis depuis des semaines. Le public réclame une raison de mettre de côté l’animosité et de se réjouir d’un avenir plus prometteur. Heureusement pour eux, une fête nationale approche à grands pas: Thanksgiving aura lieu le jeudi 26 novembre. Pour ceux d’entre nous moins familiarisés avec la tradition américaine, que signifie Thanksgiving et pourquoi est-ce si grave de l’autre côté de l’étang? Voici tout ce que vous devez savoir.Le premier Thanksgiving à Plymouth, 1914 par l’artiste Jennie Augusta (Photo: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images) Quelle est l’histoire de Thanksgiving? En 1621, les colons de Plymouth et les Amérindiens de Wampanoag ont partagé une fête de récolte d’automne qu’ils avaient travaillé ensemble pour produire, marquant ce qui allait devenir la toute première célébration de Thanksgiving. Le voyage jusqu’à ce jour a commencé en septembre 1620, lorsqu’un petit navire appelé Mayflower a quitté le quai en Angleterre, transportant 102 pèlerins qui cherchaient une nouvelle maison où ils pourraient librement pratiquer leur foi. Ils ont été attirés vers l’Amérique, puis présentés comme le Nouveau Monde, par la promesse de prospérité et la possibilité de posséder leur propre terre. La traversée a été difficile et 66 jours plus tard, ils ont jeté l’ancre loin au nord de l’endroit où ils avaient l’intention d’atterrir à la pointe de Cape Cod. Un mois plus tard, le Mayflower a traversé la baie du Massachusetts, où les pèlerins ont commencé à construire un nouveau village appelé Plymouth. L’hiver était loin de la vie idyllique qu’ils avaient en tête. La plupart des pèlerins ont été contraints de rester sur le navire, où ils ont souffert d’épidémies, d’exposition aux éléments et de scorbut. Seulement la moitié d’entre eux ont vécu pour voir la source. Ceux qui ont survécu ont débarqué en mars, où ils ont été visités par un Amérindien abénaquis qui les a accueillis en anglais. Il revint quelques jours plus tard avec un autre Amérindien appelé Squanto, un membre de la tribu Pawtuxet qui avait été enlevé par un capitaine anglais et vendu comme esclave. Squanto avait réussi à s’échapper à Londres, avant de monter à bord d’un bateau pour rentrer dans son pays natal. Lire la suite Quand est Thanksgiving 2020? Date des vacances aux États-Unis, recettes de dîner traditionnelles et signification derrière elle Squanto faisait partie intégrante de la survie des pèlerins. Il leur a montré comment faire pousser du maïs, attraper du poisson, éviter les plantes toxiques et extraire la sève des érables. De plus, il les a aidés à négocier une alliance avec les Wampanoag, une tribu locale. En novembre, après une première récolte de maïs réussie, le nouveau gouverneur de Plymouth, William Bradford, a organisé une grande fête et a invité un groupe d’alliés amérindiens à se joindre – y compris le chef Wampanoag Massasoit. Le menu exact du tout premier Thanksgiving est inconnu, mais les historiens suggèrent qu’une grande partie aurait été cuisinée avec des épices et des méthodes de préparation amérindiennes. Malheureusement, l’alliance entre les pèlerins et la tribu Wampanoag a été la seule réussite d’un rapprochement entre indigènes et colons pendant cette période. Cela n’a duré que 50 ans. Aujourd’hui, de nombreux Amérindiens pensent que le récit de Thanksgiving dépeint une vue teintée de rose d’une période de conflit long et sanglant entre colons et indigènes qui a conduit à la mort de dizaines de milliers de personnes. Des bénévoles emballent la dinde pour les personnes âgées avant la pandémie de Thanksgiving mi-Covid-19 aux États-Unis. Le travail bénévole est devenu une activité traditionnelle pour la journée (Photo: AP) Quand est-ce devenu une fête nationale? Le deuxième Thanksgiving a eu lieu en 1623 pour marquer la fin d’une sécheresse qui avait menacé la récolte annuelle et a conduit le gouverneur Bradford à appel à un jeûne religieux. Cependant, ce n’est pas devenu un jour férié jusqu’à ce que George Washington publie la première proclamation de Thanksgiving par le gouvernement national des États-Unis en 1789 après la Révolution américaine.Pendant la proclamation, il a appelé les Américains à exprimer leurs remerciements et leur gratitude pour la fin de la guerre d’indépendance du pays et pour la ratification de la Constitution américaine. John Adams et James Madison, qui étaient présidents après Washington, ont également désigné des journées nationales pour remercier pendant leur mandat. Lire la suite Pour Thanksgiving, les Américains blancs doivent se rappeler qu’ils étaient aussi des immigrants New York a été le premier de plusieurs États à adopter Thanksgiving est une fête annuelle officielle en 1817. Les États du sud n’ont repris la tradition que bien plus tard. La rédactrice en chef du magazine et écrivain Sarah Josepha Hale a lancé une campagne pour faire de Thanksgiving une fête nationale en 1827 et a maintenu son élan pendant 36 ans, faisant pression sur les sénateurs, les gouverneurs et les présidents. Abraham Lincoln a finalement cédé et a accordé sa demande en 1863, au milieu de la guerre civile. Lors de sa proclamation, il a demandé à tous les Américains de se tourner vers Dieu pour «guérir les blessures de la nation» et a programmé Thanksgiving pour le dernier jeudi de novembre pour les années à venir. Il a eu lieu ce jour-là chaque année jusqu’en 1939, lorsque Franklin D. Roosevelt a avancé les vacances d’une semaine pour stimuler les ventes au détail pendant la Grande Dépression. Cependant, le mouvement a rencontré beaucoup de résistance, et en 1941, il s’est retourné et a signé un projet de loi pour faire de Thanksgiving le quatrième jeudi de novembre à nouveau. Thanksgiving sera légèrement différent pour les familles américaines cette année avec le défilé traditionnel de Macy’s remplacé par un événement virtuel et les ménages invités à prendre des précautions pour freiner la propagation de Covid-19 (Photo: Timothy A. Clary / Getty) Quelles sont les traditions autour de Thanksgiving «Thanksgiving dans les ménages américains aujourd’hui est principalement axé sur la cuisine et le partage de la nourriture avec les amis et la famille. De nombreux Américains mangent de la dinde comme partie principale de leur repas, qui a tendance à être rôtie ou frite. D’autres plats traditionnels incluent la purée de pommes de terre, la tarte à la citrouille et la sauce aux canneberges. De nombreux Américains font du bénévolat pendant Thanksgiving dans le cadre de la célébration, redonnant à ceux qui sont moins fortunés dans leurs communautés. Les parades sont devenues une grande partie des vacances à travers les États-Unis. Parmi les plus importantes du pays, la parade de Thanksgiving de Macy à New York, organisée par le grand magasin, attire plus de deux millions de spectateurs chaque année, ainsi qu’un large public à l’écoute pour la regarder diffusée à la télévision. Une autre tradition est que le président «pardonne» une dinde vivante de Thanksgiving chaque année en les envoyant dans une ferme pour vivre le reste de leurs jours au lieu d’être envoyés à l’abattoir. On pensait que cela avait commencé au milieu du 20e siècle. À l’inverse, depuis les années 1970, de nombreux Amérindiens et manifestants marquent la fête comme une «Journée nationale de deuil» pour commémorer ceux qui ont perdu la vie aux mains des colons étrangers lorsque l’Amérique a été colonisée en se rassemblant au sommet de Cole’s Hill, qui surplombe Plymouth Rock. Plusieurs événements similaires comme celui-ci ont lieu à travers le pays.