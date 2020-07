Qu’est-ce que Starlink? Le service Internet par satellite d’Elon Musk expliqué

Le rêve de pouvoir accéder à Internet, peu importe où vous vivez, pourrait devenir une réalité plus tôt que vous ne le pensez. En 2015, SpaceX, la société détenue par le milliardaire technologique Elon Musk, a annoncé le développement d’un tel service appelé Starlink. Mais qu’est-ce que Starlink, exactement? Continuez à lire pendant que nous en apprenons davantage sur ce service Internet spatial à venir, très ambitieux.

Comment fonctionne Starlink?

Une fois qu’il sera pleinement opérationnel, Starlink sera en mesure d’offrir un accès Internet de pratiquement n’importe où sur la planète. L’objectif d’Elon Musk Starlink est de lancer des milliers de petits satellites, qui seront tous en orbite terrestre basse. Ils pourront transmettre des signaux Internet rapides vers la Terre.

À quoi ressemblent les satellites?

Chaque satellite de ce projet Elon Musk Starlink ne pèse que 573 livres (260 kg). Ils sont fondamentalement très plats, puis lorsque 60 d’entre eux sont placés à l’intérieur d’une des fusées Falcon 9 de SpaceX. Lorsqu’ils sont mis en orbite, un seul grand panneau solaire sort pour alimenter le satellite. La partie principale comprend quatre antennes puissantes pour les transmissions Internet. Ils ont également des lasers qui connectent chaque satellite à quatre autres en orbite. Enfin, ils comprennent des propulseurs ioniques qui utilisent du gaz krypton. Cela leur permet de rester en orbite plus longtemps, même à ces distances plus basses de la Terre.

Quelle sera la vitesse des vitesses Internet Starlink?

Les satellites SpaceX Starlink seront en orbite basse, à environ 350 miles au-dessus de la Terre. En raison de cette distance relativement courte, SpaceX affirme que la latence devrait être comprise entre 25 ms et 35 ms. Cela devrait être assez rapide pour la plupart des tâches Internet, y compris les jeux. Les vitesses de téléchargement devraient également être assez rapides, à environ 1 Gbit / s. SpaceX n’a ​​pas encore confirmé à quoi ressembleront les vitesses de téléchargement.

En comparaison, le service Internet par satellite HughesNet actuel offre des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 25 Mbps. Cependant, ses vitesses de latence sont beaucoup plus lentes à environ 600 ms.

Jusqu’à présent, combien de satellites ont été lancés?

Crédit: Tristan Rayner / Autorité Android

La société a lancé ses premiers satellites d’essai en 2018. Cela a été suivi par les 60 premiers satellites officiels du service en 2019. Au moment d’écrire ces lignes, SpaceX avait mis environ 540 satellites en orbite. Il prévoit de mettre jusqu’à 120 satellites supplémentaires en orbite avec deux lancements supplémentaires en juillet. L’une aura lieu le 8 juillet, tandis que l’autre devrait avoir lieu fin juillet.

Combien de satellites seront nécessaires pour le service?

La société a reçu l’autorisation de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis pour placer jusqu’à 12 000 satellites SpaceX Starlink au-dessus de la planète. Fondamentalement, il formera une sorte de «constellation Starlink» dans le ciel. SpaceX aimerait placer encore plus de satellites au-dessus de la Terre. À terme, la «constellation Starlink» pourrait avoir jusqu’à 42 000 satellites en orbite.

Combien coûtera l’accès Internet Starlink?

Jusqu’à présent, SpaceX n’a ​​pas encore confirmé les plans tarifaires du service. Dans un CNN article, le président et chef de l’exploitation de l’entreprise Gwynne Shotwell a donné un indice sur les prix, en disant: «Est-ce que quelqu’un paie moins de 80 dollars par mois pour un service de merde? Nan. C’est pourquoi nous allons réussir. » En comparaison, le service HughesNet coûte jusqu’à 150 $ par mois, avec un plan de données à haute vitesse de 50 Go (à 25 Mbps) et une latence horrible qui rend le jeu impossible et même des tâches comme le streaming peuvent être une corvée.

Quand Internet Starlink sera-t-il disponible?

Musk a affirmé dans un post sur Twitter en avril qu’une bêta privée commencerait dans environ trois mois à partir de ce moment. Si la société est toujours sur la cible pour cette date, la version bêta privée pourrait commencer dès la fin juillet. Il a ajouté qu’une version bêta publique commencerait dans environ six mois. Cela met la version bêta publique vers octobre. Le lancement officiel devrait avoir lieu en 2021.

Où Internet SpaceX Starlink sera-t-il disponible pour la première fois sur Terre?

Musk a déclaré que la version bêta privée serait d’abord disponible pour les personnes sous «hautes latitudes». La société a précisé que la version bêta serait lancée en premier pour les résidents du Canada, ainsi que dans les parties nord des États-Unis. Le plan est de s’étendre à d’autres parties du monde en 2021.

Autres questions fréquentes

Q: Les satellites SpaceX Starlink peuvent-ils être vus depuis la Terre?

LES: Lorsque SpaceX lance pour la première fois un nouvel ensemble de satellites, ils peuvent être vus peu après à l’œil nu dans de nombreux endroits. Cependant, ils remontent rapidement en orbite. Lorsque cela se produit, ils deviennent beaucoup moins visibles, mais dans certaines circonstances, ils peuvent toujours être visibles à l’œil nu, et certainement via des télescopes.

Q: Pourquoi les satellites Starlink sont-ils si brillants?

LES: La raison principale est qu’ils sont en orbite beaucoup plus bas que les satellites de communication normaux. Selon un Vox article, de nombreux astronomes craignent que le plan de mettre en orbite jusqu’à 12 000 satellites Starlink ou plus puisse causer beaucoup plus de pollution lumineuse, ce qui pourrait interférer avec leurs télescopes liés à la Terre. SpaceX dit qu’il travaille à réduire la quantité de pollution lumineuse de ces satellites, notamment en expérimentant un revêtement sombre à la surface.

Q: Les satellites Starlink sont-ils dangereux?

LES: Des inquiétudes ont été exprimées quant à la quantité de débris spatiaux qui pourraient être générés avec des milliers de satellites Starlink en orbite. Selon ce SpaceNews.com Dans cet article, de nombreux experts pensent qu’ils pourraient causer des problèmes avec les engins spatiaux sans pilote et avec équipage. SpaceX prétend que tout problème avec les satellites défaillants sera résolu en utilisant simplement leurs propulseurs embarqués pour les sortir de l’orbite en toute sécurité et les faire brûler dans l’atmosphère terrestre?

Q: Internet Starlink sera-t-il plus rapide que la fibre optique?

LES: Les débits Internet par fibre optique atteignent 10 Gbit / s. Les vitesses de téléchargement de Starlink sont censées atteindre 1 Gbit / s, mais là encore, il n’y a pas de mot sur les vitesses de téléchargement. Par conséquent, il ne semble pas que Starlink sera plus rapide que la fibre?

Q: Starlink fonctionnera-t-il avec les téléphones portables?

LES: Non. Il est conçu pour offrir des services Internet fixes à un domicile ou une entreprise. L’utilisateur de Reddit, Darkpenguin22, a récemment publié des images de ce qu’il prétend être un prototype de terminal de suivi Starlink dans le Wisconsin. La petite antenne circulaire Starlink tracker a été appelée par certains « OVNI sur un bâton ». Cela dit, les smartphones peuvent se connecter à une connexion de données Starlink et à son réseau domestique via son matériel WiFi.

Q: Starlink utilisera-t-il la 5G?

LES: Non. Comme nous l’avons indiqué précédemment, le service est conçu pour des connexions fixes directes vers des maisons ou des entreprises. Ce n’est pas la même chose que la technologie mobile 5G.

Voilà un aperçu du prochain service Starlink SpaceX. Allez-vous utiliser ce service Internet spatial?