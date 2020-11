Qu’est-ce que Saddle Ranch? Le restaurant LA devient le dernier hotspot des influenceurs! – .

Ariana Grande a récemment appelé une foule de médias sociaux et de stars de TikTok pour avoir passé du temps à Saddle Ranch pendant une pandémie. Mais quel est réellement le lieu le plus populaire?

Si vous êtes un passionné de TikToker, vous aurez sans aucun doute entendu parler de Saddle Ranch. Toutes les grandes stars de TikTok traînent là-bas, de Bryce Hall à Charli D’Amelio, vous auriez du mal à penser à une star des médias sociaux qui n’y est pas allée.

Alors, quelle est la particularité du Saddle Ranch? Voici le hotspot des influenceurs exploré.

Illustration photo par Omar Marques / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Qu’est-ce que Saddle Ranch?

Le Saddle Ranch Chop House est un restaurant américain sur le thème de l’Ouest situé à Los Angeles.

Il est situé sur Sunset Boulevard à West Hollywood, et y est depuis 1999. Cependant, il y a maintenant deux autres endroits en Californie, un à Orange et un à Valence.

Chaque restaurant a un taureau mécanique que les gens peuvent monter, et il a été nommé bar le plus bruyant des États-Unis en 2013 par Business Insider.

Le restaurant est apparu dans de nombreuses émissions de télévision, notamment Sex and the City, The Bachelor et plus encore. En 2011, le restaurant avait également sa propre émission de téléréalité diffusée sur VH1.

Saddle Ranch devient un hotspot TikTok

Au cours de l’année écoulée, Saddle Ranch est devenu le lieu où les médias sociaux et les stars de TikTok se retrouvent à Los Angeles.

Situé à côté du BOA Steakhouse, qui est également populaire parmi les influenceurs, le Saddle Ranch offre une expérience plus détendue, et son patio extérieur est devenu un lieu de rencontre populaire pour se conformer à la réglementation Covid-19.

Des stars de TikTok comme Dixie D’Amelio, Addison Rae, Josh Richards et Noah Beck y ont toutes été repérées, pour n’en nommer que quelques-unes. Mais ce ne sont pas seulement les stars de TikTok qui traînent, la star de YouTube Emma Chamberlain et le couple chaud Megan Fox et Machine Gun Kelly y ont également dîné.

C’est devenu un tel hotspot de célébrités que les paparazzi attendent souvent à l’extérieur.

Ariana Grande appelle les stars de TikTok qui traînent au Saddle Ranch

La chanteuse populaire Ariana Grande a récemment appelé un certain nombre de stars de TikTok qui traînent au Saddle Ranch dans une interview sur le Zach Sang Show.

Dit-elle:

«De toutes les choses que nous aurions pu faire, n’aurions-nous pas pu rester à la maison quelques semaines de plus comme tous les autres pays qui allaient bien et qui sont meilleurs que nous? Avons-nous vraiment tous besoin d’aller à f *** ing Saddle Ranch à tel point que nous n’aurions pas pu attendre que la pandémie mortelle passe?

Elle a poursuivi: «Nous avions tous vraiment besoin de mettre nos bottes de cow-girl et de monter un taureau mécanique si mauvais? Nous avions tous tellement besoin de cette publication sur Instagram? »

Interrogés sur les commentaires d’Ariana, les stars de TikTok Addison Rae et Dixie D’Amelio ont toutes deux déclaré qu’elles étaient d’accord et pensaient qu’elles étaient «justes». Cependant, Bryce Hall a appelé cela un «mouvement marketing».

Dans d’autres nouvelles, 17 meilleurs mèmes d’élection de Gritty: les utilisateurs de Twitter célèbrent l’avance de Biden en Pennsylvanie avec la mascotte Philly!

Partager : Tweet