Qu’est-ce que Peacock? Voici ce que nous savons (mise à jour: application PS4, mais pas de Roku ou Fire TV)

Mise à jour: 14 juillet 2020: Nous avons mis à jour l’article pour montrer que Peacock lancera une application Sony PlayStation 4 la semaine du 20 juillet. Cependant, le service sera apparemment lancé le 15 juillet sans les applications Roku ou Amazon Fire TV.

Le boom des services de streaming vidéo se poursuit. NBCUniversal, propriété de Comcast, a annoncé les détails de son prochain service de streaming, qui s’appellera Peacock.

Alors, qu’est-ce que le service de vapeur Peacock apportera à la table et pourra-t-il se démarquer de la liste déjà bondée de services de streaming vidéo premium? Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Peacock.

Qu’est-ce que Peacock?

Comme nous l’avons mentionné, Peacock est le prochain service de streaming vidéo premium qui sera géré par NBCUniversal. La société de médias appartenant à Comcast a annoncé son intention de lancer un service de streaming il y a quelques mois. Il accueillera des émissions classiques et récentes des divers réseaux de diffusion et de câblodistribution de NBCUniversal, ainsi que des films d’Universal Pictures, de Dreamworks Animation et de Focus Features. En outre, Peacock lancera un certain nombre de nouvelles émissions de télévision et de films exclusifs pour le service, qui comprendront des redémarrages d’un certain nombre de propriétés bien connues.

Peacock sera dirigé par Matt Strauss, qui était auparavant le chef des produits de câble Xfinity de Comcast.

Pourquoi NBCUniversal a-t-il appelé son service de streaming Peacock?

L’utilisation du nom Peacock comme étiquette pour le service de streaming NBCUniversal est un clin d’œil aux premiers jours de la télévision. Au début des années 60, la plupart des émissions télévisées étaient toujours diffusées en noir et blanc. Cependant, le réseau de télévision NBC appartenait à l’époque au fabricant de produits électroniques RCA et souhaitait que les consommateurs achètent ses nouveaux téléviseurs couleur. Pour encourager cela, Forward.com rapporte que RCA a commandé un nouveau logo NBC qui jouerait devant ses spectacles, montrant un paon stylisé qui montrait toutes les couleurs primaires et secondaires dans ses « plumes ».

Le logo du nouveau service de streaming Peacock a toujours les mêmes couleurs figurant dans l’ancien logo NBC que les points sur le côté droit.

Peacock est désormais disponible en version limitée pour les clients Comcast Xfinity X1 et Flex. Le reste des États-Unis aura accès au service de streaming Peacock à partir du 15 juillet.

Plateformes et appareils

Jusqu’à présent, NBCUniversal a révélé que pour le lancement du 15 juillet, Peacock sera disponible sur les appareils mobiles iOS et Android. Il sera également disponible sur les téléviseurs et décodeurs intelligents Android TV, les décodeurs Apple TV et la console de jeu Xbox One de Microsoft. L’application sera également disponible sur certains téléviseurs Vizio SmartCast et LG Smart TV et sera prise en charge sur les dongles et téléviseurs Chromecast. La semaine du 20 juillet, une application Peacock sera lancée sur la console de jeu Playstation 4 de Sony.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’était actuellement pas prévu de lancer des applications Peacock pour les décodeurs, bâtons et téléviseurs intelligents Roku et Amazon Fire TV. Nous mettrons à jour ce message lorsque plus d’informations sur la plate-forme seront révélées.

Tarification

Il y aura deux niveaux d’abonnements Peacock. Le premier, Peacock Free, sera entièrement gratuit avec des publicités. L’autre, Peacock Premium, aura plus de contenu mais aura un prix pour la plupart des clients.

Sans paon: Les versions gratuites et financées par la publicité du service offriront aux abonnés plus de 13 000 heures de programmation. Les émissions de première année actuelles auront leurs nouveaux épisodes disponibles à regarder le lendemain après leur diffusion sur Peacock. Ce niveau comprendra également des séries télévisées classiques à regarder, ainsi qu’une sélection de films populaires. Le niveau comprendra des informations quotidiennes et une programmation sportive organisée, y compris les Jeux olympiques, et du contenu en espagnol. Le niveau gratuit donnera aux abonnés quelques épisodes d’émissions originales de Peacock à regarder.

Peacock Premium: Ce niveau aura plus de 20 000 heures de contenu pour les abonnés. Les abonnés auront accès à toutes les émissions exclusives de Peacock, ainsi qu’à plus de couverture sportive et à un accès le jour suivant aux saisons actuelles de retour des séries diffusées. Les fans de The Tonight Show avec Jimmy Fallon et Late Night avec Seth Myers, peuvent regarder de nouveaux épisodes de ces émissions via Peacock à 20 h HE et 21 h HE, respectivement. C’est quelques heures avant le début de ces épisodes sur NBC.

Peacock Premium coûtera normalement 4,99 $ par mois, avec des publicités. Cependant, si vous êtes un abonné au câble Comcast et Cox, vous bénéficiez gratuitement du Peacock Premium financé par la publicité. S’ils veulent se débarrasser des publicités pour la plupart des émissions, ces utilisateurs peuvent dépenser 5 $ par mois. Tout le monde peut obtenir la version sans publicité de Peacock Premium pour 9,99 $.

Les utilisateurs d’Android et d’Android TV pourront accéder gratuitement à la version publicitaire de Peacock Premium à partir de la date de lancement du 15 juillet au 15 octobre.

Précommandez Peacock Premium avant le lancement et économisez de l’argent

Avant le lancement national le 15 juillet, NBCUniversal offre aux clients un moyen de précommander un an de Peacock Premium et d’économiser jusqu’à 40% par rapport au prix mensuel normal. La version financée par la publicité coûtera 29,99 $ pour un an jusqu’au 14 juillet. Si vous voulez la version sans publicité, vous pouvez précommander un an pour 79,99 $, à nouveau jusqu’au 14 juillet.

Quelles émissions de télévision classiques seront proposées?

NBCUniversal affirme que lorsque Peacock sera lancé en avril 2020, il abritera plus de 15 000 heures de contenu vidéo en streaming. En termes d’émissions de télévision, ce sera la nouvelle maison de streaming exclusive pour la version américaine de The Office. Actuellement, les neuf saisons de la sitcom en milieu de travail sont disponibles sur Netflix, où elle est devenue la série télévisée la plus populaire sur n’importe quel service de streaming, selon NBCUniversal. Cependant, le Bureau ne déménagera pas à Peacock avant janvier 2021.

Le nouveau service accueillera également une autre sitcom classique très populaire en milieu de travail, Parks and Recreation. Il est actuellement disponible pour diffuser sur Netflix, Hulu et Amazon Prime Video, mais tous ses épisodes seront transférés exclusivement sur Peacock, à partir d’octobre 2020.

D’autres émissions de télévision classiques et plus récentes qui seront diffusées sur le service comprendront:

30 Rock

Bates Motel

Battlestar Galactica

Brooklyn Nine-Nine

À votre santé

le feu de Chicago

Chicago P.D.

Chicago Med

Chrisley sait mieux

Affaires secrètes

Downton Abbey

Tout le monde aime Raymond

Frasier

Les lumières du vendredi soir

Le spectacle de George Lopez

Casa, Lar

L’incroyable famille Kardashian

King Of Queens

La loi et l’ordre

Loi et ordre: SVU

Ordre public: intention criminelle

Marié avec des enfants

Moine

Parentalité

Psych

douleurs royales

Saturday Night Live

Hypermarché

La franchise Real Housewives

Excellent chef

Deux hommes et demi

Will & Grace

Yellowstone

De plus, de nouveaux épisodes de deux des talk-shows de fin de soirée de NBC, The Tonight Show avec Jimmy Fallon et Late Night avec Seth Myers, seront diffusés sur Peacock quelques heures avant d’être diffusés sur NBC. Les épisodes de Tonight Show tomberont à 20 h, heure de l’Est chaque soir, tandis que Late Night tombera à 21 h, heure de l’Est.

Quels films seront projetés sur Peacock?

Le service abritera également une tonne de longs métrages classiques et récents de Universal Pictures et Focus Features. Ils incluront des films dans les franchises Bourne, Fast and Furious et Despicable Me très populaires. Les autres films qui seront diffusés sur le service comprendront:

Tarte américaine

Demoiselles d’honneur

En cloque

Rencontrer les parents

Mon beau-père, mes parents et moi

Un bel esprit

Retour vers le futur

Montagne de Brokeback

Casino Voir aussi Quand chargez-vous votre téléphone? (Sondage de la semaine)

Dallas Buyers Club

Faire la bonne chose

Erin Brockovich

E.T. Extra-Terrestre

Champ de rêves

Mâchoires

Mamma Mia!

Shrek

Le club du petit-déjeuner

En outre, le service de streaming Peacock hébergera plus de 3000 heures de contenu du réseau de télévision par câble en espagnol de NBCUniversal, Telemundo, y compris des émissions comme 100 Dias Para Volver, Betty à New York, El Barón et Preso No. 1.

Quelles émissions de télévision et films exclusifs seront diffusés sur Peacock?

NBCUniversal a annoncé des plans pour un certain nombre d’émissions de télévision originales qui feront leurs débuts exclusivement pour Peacock.

Spectacles de lancement

Le 15 juillet, le service proposera plusieurs émissions et films exclusifs pour le lancement national de Peacock:

Brave New World – Une série basée sur le roman de science-fiction classique d’Aldous Huxley et mettant en vedette Alden Ehrenreich et Demi Moore.

– Une série basée sur le roman de science-fiction classique d’Aldous Huxley et mettant en vedette Alden Ehrenreich et Demi Moore. Intelligence – Une importation de comédie britannique mettant en vedette David Schwimmer de Friends en tant qu’agent de la NSA qui est la liaison américaine avec l’unité britannique des cybercrimes.

– Une importation de comédie britannique mettant en vedette David Schwimmer de Friends en tant qu’agent de la NSA qui est la liaison américaine avec l’unité britannique des cybercrimes. La capture – Ceci est une autre importation britannique. C’est un drame policier sur un soldat qui est accusé d’un meurtre

– Ceci est une autre importation britannique. C’est un drame policier sur un soldat qui est accusé d’un meurtre Psych 2: Lassic Come Home – Ceci est le deuxième téléfilm basé sur la série classique de comédie-mystère sur un homme qui prétend être un médium pour aider à résoudre des crimes.

– Ceci est le deuxième téléfilm basé sur la série classique de comédie-mystère sur un homme qui prétend être un médium pour aider à résoudre des crimes. Curious George – Une série animée basée sur les livres pour enfants classiques sur un singe curieux nommé George.

– Une série animée basée sur les livres pour enfants classiques sur un singe curieux nommé George. Où est Waldo – Une autre série animée, basée à nouveau sur des livres pour enfants classiques sur la recherche d’un homme nommé Waldo.

– Une autre série animée, basée à nouveau sur des livres pour enfants classiques sur la recherche d’un homme nommé Waldo. Cléopâtre dans l’espace – Une série animée sur les histoires adolescentes jusqu’alors inconnues du grand leader égyptien Cléopâtre.

– Une série animée sur les histoires adolescentes jusqu’alors inconnues du grand leader égyptien Cléopâtre. En profondeur avec Ryan Lochte – Une série de téléréalité sur l’ancien nageur olympique américain qui tente de réintégrer l’équipe olympique.

– Une série de téléréalité sur l’ancien nageur olympique américain qui tente de réintégrer l’équipe olympique. Lost Speedways avec Dale Earnhardt Jr. – L’ancien coureur NASCAR est l’hôte de cette série qui se penche sur les circuits oubliés et abandonnés.

Redémarrages à venir

L’avenir de Peacock comprendra de nouveaux redémarrages d’au moins trois émissions de télévision classiques:

Battlestar Galactica – Ce serait le deuxième redémarrage de l’émission télévisée de science-fiction spatiale de 1978. Sam Esmail, qui a créé la célèbre série télévisée Mr. Robot, sera en charge de cette nouvelle série.

– Ce serait le deuxième redémarrage de l’émission télévisée de science-fiction spatiale de 1978. Sam Esmail, qui a créé la célèbre série télévisée Mr. Robot, sera en charge de cette nouvelle série. Sauvé par le gong – La série de comédies pour adolescents recevra un redémarrage de style suite et mettra en vedette les membres originaux de la distribution Elizabeth Berkley et Mario Lopez.

– La série de comédies pour adolescents recevra un redémarrage de style suite et mettra en vedette les membres originaux de la distribution Elizabeth Berkley et Mario Lopez. Punky Brewster – Voici un autre redémarrage de style suite, celui-ci mettant en vedette Soleil Moon Frye reprenant son rôle de version adulte de son personnage d’enfant orphelin de la sitcom originale.

De plus, A.P. Bio, qui a duré deux saisons sur NBC, reviendra pour une troisième saison exclusivement sur Peacock. En outre, un autre spin-off (actuellement sans nom) de la franchise de téléréalité Real Housewives sera diffusé en tant qu’original exclusif pour le service.

Spectacles originaux à venir

Peacock sera également le foyer de plusieurs émissions de télévision originales:

Départ – Cette série met en vedette Christopher Plummer, alors qu’il enquête sur la mystérieuse disparition d’un avion de passagers.

– Cette série met en vedette Christopher Plummer, alors qu’il enquête sur la mystérieuse disparition d’un avion de passagers. Dr. Death – Un drame basé sur le podcast populaire du vrai crime. Il mettra en vedette Jamie Dornan, Alec Baldwin et Christian Slater.

– Un drame basé sur le podcast populaire du vrai crime. Il mettra en vedette Jamie Dornan, Alec Baldwin et Christian Slater. L’un de nous ment – Une série basée sur le roman mystère pour jeunes adultes le plus vendu.

– Une série basée sur le roman mystère pour jeunes adultes le plus vendu. Angelyne – Une série limitée mettant en vedette Emmy Rossum basée sur l’histoire vraie de la femme présentée sur un panneau d’affichage de longue date à Hollywood.

– Une série limitée mettant en vedette Emmy Rossum basée sur l’histoire vraie de la femme présentée sur un panneau d’affichage de longue date à Hollywood. Rutherford Falls – Une comédie co-créée par le créateur de The Good Place, Mike Schuur.

– Une comédie co-créée par le créateur de The Good Place, Mike Schuur. Parler franchement – Une comédie co-créée par Rashida Jones et Jada Pinkett Smith.

– Une comédie co-créée par Rashida Jones et Jada Pinkett Smith. Armes de Mujer – Une nouvelle série dramatique en espagnol des créateurs de La Reina del Sur.

– Une nouvelle série dramatique en espagnol des créateurs de La Reina del Sur. Qui a écrit ça – Un docuseries centré sur le casting et l’équipe de la série de variétés NBC Saturday Night Live.

– Un docuseries centré sur le casting et l’équipe de la série de variétés NBC Saturday Night Live. Girls5Eva – Produit par Tina Fey, cette comédie parle d’un groupe de filles fictives des années 90 qui se réunit pour une chance de plus de gloire.

En outre, Peacock sera également le foyer de deux prochains talk-shows sans titre. L’une sera dirigée par Jimmy Fallon de The Tonight Show, tandis que l’autre sera un talk-show hebdomadaire animé par Amber Ruffin, écrivain et interprète de Late Night with Seth Myers.

Enfin, Universal Pictures et DreamWorks Animation développeront des films et des séries originaux qui seront diffusés exclusivement via Peacock.

Quels contenus sportifs et d’actualités seront disponibles?

NBC est le siège des Jeux olympiques d’été de 2021 au Japon. Lorsque les jeux commenceront enfin après un an de retard, Peacock sera prêt avec des tonnes de couverture:

Couverture en direct des cérémonies d’ouverture et de clôture de Tokyo avant leur diffusion sur NBC.

Trois spectacles exclusifs: Tokyo Live, avec couverture en direct d’un événement olympique majeur; Tokyo Daily Digest, avec les temps forts de la mi-journée, et Tokyo Tonight, qui complèteront les émissions nocturnes de NBC.

Les Jeux paralympiques de Tokyo seront également diffusés sur Peacock avec plus de 1 000 contenus.

Les fans de football peuvent également se réjouir de regarder plus de 2000 heures de matchs de Premier League, y compris de nombreux jeux qui ne sont pas diffusés sur la télévision régulière.

L’Office pourrait-il obtenir un redémarrage via Peacock?

Le service aura le droit de diffuser le catalogue des épisodes de la version américaine de The Office en janvier 2021. Cependant, la popularité continue de la série a incité beaucoup de gens à penser que Peacock pourrait également être le foyer d’un redémarrage à part entière. de la série avec de tout nouveaux épisodes. Dans une conversation avec The Hollywood Reporter, Bonnie Hammer, présidente de Direct-to-Consumer and Digital Enterprises for NBCUniversal, a déclaré: «J’ai l’espoir et l’objectif que nous fassions un redémarrage d’Office», et a ajouté: «J’espère que nous pourrons trouver ce que le redémarrage serait. Nous avons des conversations. «

Si un redémarrage d’Office fait ses débuts sur Peacock, cela n’impliquera probablement pas sa star d’origine Steve Carell, qui a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’était pas intéressé à revoir son personnage de Michael Dunder-Mifflin, le manager de Dunder-Mifflin. Carell sera ensuite vu dans la première saison de The Morning Show, l’une des premières séries télévisées sur le prochain service de streaming Apple TV Plus qui commence le 1er novembre. Après cela, il devrait jouer dans une autre série de comédie en milieu de travail, Space Force , qui devrait faire ses débuts sur Netflix en 2019.

Peacock réussira-t-il?

Il ne fait aucun doute que NBCUniversal a beaucoup de contenu de bibliothèque populaire qu’il peut utiliser pour remplir Peacock à court terme, et ses plans pour le contenu original semblent assez agréables à la surface, en particulier la nouvelle version de Battlestar Galactica. Avoir The Office en exclusivité en streaming en janvier 2021 est également une plume dans son chapeau. Cependant, le simple fait est qu’il y aura une tonne de services de streaming déjà établis et opérationnels au moment où Peacock commencera officiellement en avril 2020, et il reste à voir si les consommateurs auront l’argent pour payer pour tous, ou si quelques-uns devront passer par le chemin. Si cela se produit, Peacock pourrait être l’une de ces victimes.

Cela dit, si NBCUniversal peut effectivement redémarrer The Office avec une grande partie de sa distribution et de son équipe originales en exclusivité pour Peacock, il pourrait générer suffisamment d’abonnements pour que le service reste allumé.

Serez-vous abonné à Peacock lors de son lancement en 2020, ou attendrez-vous le lancement de The Office en 2021?