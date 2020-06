Qu’est-ce que l’élargissement de la prostate, les symptômes et le traitement ayurvédique pour l’élargissement de la prostate

Qu’est-ce que l’élargissement de la prostate

L’élargissement de la prostate est appelé hyperplasie bénigne de la prostate (HBP). Elle survient lorsque les cellules de la prostate commencent à se multiplier. Ces cellules supplémentaires provoquent un gonflement de la prostate, ce qui comprime l’urètre et limite le flux d’urine.

(Dans les autres mots) EP est l’élargissement non malin de la prostate qui commence généralement chez les hommes de plus de 40 ans. Il a également été appelé hyperplasie bénigne de la prostate (HBP). La croissance et l’élargissement prostatiques est un processus naturel qui se produit chez tous les hommes à mesure qu’ils vieillissent. Elle se produit à des degrés divers; chez certains hommes, la croissance peut être excessive et entraver l’écoulement de l’urine.

Les symptômes de l’élargissement de la prostate:

Les symptômes de l’HBP sont souvent très légers au début, mais ils deviennent plus graves s’ils ne sont pas traités. Les symptômes courants comprennent:

vidange incomplète de la vessie

la nycturie, qui est la nécessité d’uriner deux fois ou plus par nuit

dribbler à la fin de votre flux urinaire

incontinence ou fuite d’urine

la nécessité de se fatiguer en urinant

un flux urinaire faible

une envie soudaine d’uriner

un flux urinaire ralenti ou retardé

miction douloureuse

sang dans l’urine

Traitement ayurvédique pour l’élargissement de la prostate:

Toutes ces questions peuvent être répondues par le traitement ayurvédique de Grocare pour l’élargissement de la prostate, pour les jeunes ou les vieux, aigus ou chroniques.

Pour les plus jeunes, nous pensons que la prostate peut enfler à cause d’une bactérie ou d’une autre infection, et peut continuer dans cette position pendant longtemps et devenir ainsi chronique. Elle est appelée prostatite et n’est souvent pas guérie complètement, car l’infection subclinique est difficile à éliminer, en raison de la faible portée des antibiotiques et de la mauvaise fonction des antibiotiques contre les infections «subcliniques».

Pour la vieillesse, nous pensons que l’élargissement de la prostate pourrait être dû à des changements dans l’équilibre des hormones sexuelles à mesure que les hommes vieillissent. Le vieillissement, la présence d’autres maladies comme le diabète, l’hypertension artérielle et le mode de vie sédimentaire accélèrent le processus d’élargissement de la prostate.

Vinidia® aide à renforcer et à rajeunir la prostate ainsi qu’à stimuler les reins. Ce médicament aide à réduire l’élargissement de la prostate et également à réduire les symptômes associés. GC® et Acidim® sont de puissants antioxydants et aident à réguler l’équilibre des hormones dans le corps. Acidim® aide à éliminer les radicaux libres, inversant ainsi le processus de vieillissement et réduisant les effets néfastes des maladies liées au mode de vie.

À propos de Grocare:

Grocare est la seule société pharmaceutique à base de plantes âgée de 50 ans. fondé sur la conviction que le corps humain mérite le plus grand soin et attention, Grocare propose une large gamme de produits à base de plantes pour surmonter les pires maladies chroniques. Elle mène des recherches et encourage l’innovation afin de rendre les remèdes à base de plantes à la fois rentables et accessibles pour tous. Ses produits guérissent les maladies liées au mode de vie de leur racine sans aucune intervention chirurgicale ni effet secondaire nocif.