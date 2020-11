Qu’est-ce que le verrouillage de niveau 2? Les règles de Covid expliquées avec les nouvelles restrictions de l’Angleterre annoncées aujourd’hui

Le verrouillage de l’Angleterre devrait prendre fin le 2 décembre comme prévu et être remplacé par un système de restrictions à plusieurs niveaux.Le pays sera divisé en trois niveaux – comme avant le verrouillage – mais les règles devraient être plus sévères cette fois. Boris Johnson exposera les plans à la Chambre des communes lundi après-midi, avant de les expliquer à la nation lors d’une conférence de presse télévisée ce soir.Plus de domaines devraient être classés dans les niveaux deux et trois, dans une offre Quelles seront les restrictions de niveau 2 après le verrouillage? Le plus grand changement est que les établissements d’accueil du niveau 2 devraient suivre les mêmes règles que le niveau 3 avant le verrouillage. Cela signifie que les pubs et les restaurants le seront ils ne sont autorisés à ouvrir que s’ils servent de la nourriture, et vous ne pouvez commander de l’alcool qu’à côté d’un repas copieux.Toutefois, le couvre-feu sera repoussé jusqu’à 23h, avec les dernières commandes à 22h.Boris Johnson annoncera les changements lundi après-midi. sur (Photo: Getty) Les gymnases et les commerces non essentiels devraient être autorisés à rester ouverts à tous les niveaux, afin d’essayer de maintenir les entreprises à flot à l’approche de Noël. pour les personnes arrivant au Royaume-Uni en provenance de pays sans couloir de voyage pourraient éventuellement passer de 14 à 5 jours, ce qui permettrait aux gens de rendre visite à des proches à l’étranger avant Noël. Le Premier ministre devrait dire: «Le désintéressement des gens à respecter les règles fait une différence. « Le virus ne se propage pas aussi rapidement qu’il le ferait si nous ne nous lavions pas les mains, maintenions la distance sociale, portions des masques, etc. » Et en Angleterre, où des mesures à l’échelle nationale sont entrées en vigueur au début de ce mois-ci, l’augmentation du nombre de nouveaux cas s’est stabilisée. »Quelles zones seront au niveau deux? Le gouvernement n’annoncera pas les niveaux sous lesquels chaque région tombera avant jeudi. Le nord-ouest de l’Angleterre est toujours la région la plus touchée. De grandes parties du Grand Manchester et du Lancashire ont enregistré plus de 400 cas pour 100000 habitants au cours des sept jours précédant le 17 novembre, ainsi que dans certaines parties du nord-est, y compris Newcastle et Middlesbrough, et dans le Staffordshire dans les Midlands. tous susceptibles d’être dans le troisième niveau. La majorité du reste du nord de l’Angleterre a enregistré plus de 200 cas pour 100 000 habitants, tout comme Londres, l’Essex, le Kent et certaines parties du sud-ouest, y compris Bath. Ces zones pourraient se trouver dans le niveau deux. Vous pouvez trouver une carte des cas sur le site Web du gouvernement ici.

