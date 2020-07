Qu’est-ce que le Swing Challenge? Regardez des échecs hilarants! – .

in

Un défi devient viral sur TikTok qui existe en fait sur l’application de médias sociaux depuis des années – qu’est-ce que le Swing Challenge?

Les utilisateurs de TikTok présentent de plus en plus de nouveaux défis chaque jour, mais ce sont parfois les anciens qui sont les meilleurs.

Le TikTok Swing Challenge existe depuis très longtemps et il semble qu’il refait surface en 2020. C’est vraiment difficile et nécessite une assez bonne forme physique – essayez-le et voyez comment vous faites.

Qu’est-ce que le Swing Challenge sur TikTok?

Un défi qui existe sur TikTok depuis 2018 redevient viral.

Le Swing Challenge consiste à aller dans un parc et à effectuer une série de mouvements qui impliquent de sauter par-dessus et de s’allonger sous un ensemble de balançoires.

Il y a une routine spécifique que vous devez suivre, et ne laissez pas le swing vous frapper au visage, sinon vous échouez.

Voici la routine que vous devez suivre

Sauter par-dessus la balançoire

Allongez-vous sous la balançoire

se lever

Sauter par-dessus la balançoire

Allongez-vous sous la balançoire

se lever

Sauter par-dessus la balançoire

Asseyez-vous sur la balançoire

Cela semble facile? Eh bien, essayez-le! Vous devrez peut-être faire quelques essais avant de le faire parfaitement.

Regardez des échecs hilarants

Comme vous pouvez probablement l’imaginer, il y a des tentatives ratées assez épiques.

Bien que la routine semble simple, elle est en fait très rapide, ce qui la rend difficile à suivre et à faire à temps avec le swing en mouvement.

Et ce siège de balançoire est vraiment lourd, donc être frappé au visage par l’un d’eux n’a pas l’air joli. Mais c’est hilarant à regarder!

