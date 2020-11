Qu’est-ce que le niveau 4 en Écosse? Les zones soumises aux restrictions de verrouillage de niveau 4 et les règles expliquées

Lorsque Nicola Sturgeon a annoncé le système de verrouillage du coronavirus à cinq niveaux pour l’Écosse, il était assorti de restrictions plus sévères que les mesures à trois niveaux en place en Angleterre à l’époque.Le système fonctionne à partir du niveau zéro, conçu pour être aussi proche de la normalité que possible sans un vaccin, au niveau quatre, qui s’apparente à un verrouillage total, à l’instar des règles temporaires dans lesquelles l’Angleterre a finalement adopté la newsletter i Dernières nouvelles et analyses La restriction est entrée en vigueur le 2 novembre, chacune des 32 autorités locales d’Écosse ayant reçu un niveau – cependant, aucune région n’a été initialement placée dans le quatrième niveau, le plus sérieux.Quelles sont les restrictions de niveau quatre en Écosse? Les restrictions de niveau quatre sont très proches du verrouillage total, bien que les écoles restent ouvertes et que certaines socialisations en plein air soient autorisées. obligés de fermer complètement, tout comme les coiffeurs, les gymnases et les lieux de divertissement comme les cinémas.Les pubs et les restaurants sont obligés de fermer complètement au niveau quatre (Photo: PA) bas pour socialiser en groupes de six, de jusqu’à deux ménages séparés, dans des espaces publics extérieurs. La socialisation dans les maisons privées et les jardins est interdite et les déplacements non essentiels sont découragés vers et depuis les zones de niveau trois. Les raisons essentielles du déplacement sont le travail, l’éducation, les achats, les soins et la santé.Que restera-t-il ouvert? Écoles Bureaux essentiels Garde d’enfants (mais soumis à une intervention ciblée pouvant avoir un impact sur la capacité) Hôtels et chambres d’hôtes (mais uniquement à des fins professionnelles) Lieux de culte (avec un Capacité de 20 personnes) Qu’est-ce qui sera fermé? Pubs, restaurants et autres lieux d’accueil – à l’exception de la nourriture pouvant être servie dans les hôtels Boutiques non essentielles Bureaux non essentiels bâtimentsAttractions pour les visiteursAutres règles clésCollèges et universités continueront avec un apprentissage «mixte restreint», ce qui signifie que les cours doivent être offerts en ligne intégralement. Les sports de plein air sans contact seront autorisés. Les mariages et les funérailles sont toujours autorisés, avec une limite de cinq personnes pour les mariages et une limite de 20 personnes pour les funérailles. Pas de réceptions de mariage, mais réveils autorisés avec 20 personnes Les leçons de conduite ne peuvent pas avoir lieuNicola Sturgeon a annoncé le nouveau système en octobre (Photo: Reuters) Quelles zones sont maintenant au niveau quatre? Le mardi 17 novembre, Nicola Sturgeon a annoncé la deuxième mise à jour hebdomadaire du système de niveaux, avec 11 zones placées dans des restrictions de niveau 4 à partir du vendredi 20 novembre à 18 h 00. Les zones du conseil mises à niveau à partir du niveau trois étaient la ville de Glasgow, Renfrewshire, East Renfrewshire, East Dunbartonshire, West Dunbartonshire, North Lanarkshire, South Lanarkshire, East Ayrshire, South Ayrshire, Stirling et West Lothian Les changements signifiaient que 2,3 millions de personnes étaient placées dans le niveau le plus sérieux des règles de Covid, bien que deux autres zones – Midlothian et East Lothian – aient vu les restrictions assouplies en passant du niveau 3 au niveau 2. Quelles régions d’Écosse sont dans chaque niveau? Vous pouvez utiliser la carte ci-dessous pour voir à quel niveau se trouve chaque région après le dernier examen: Afficher toutVoici la liste complète des zones à chaque niveau: Niveau 0 Aucun Niveau 1 MorayHighlandOrkney IslandsShetland IslandsNa h-Eileanan SiarLevel 2 écossais BordersDumfries & GallowayAberdeen CityAberdeenshireArgyll & ButeEast LothianMidlothianLevel 3 Nord AyrshireClackmannanshireFalkirkInverclydeCity de EdinburghDundee CityAngusFifePerth et KinrossLevel 4 Glasgow CityRenfrewshireEast RenfrewshireWest DunbartonshireEast DunbartonshireNorth LanarkshireSouth LanarkshireSouth AyrshireEast AyrshireWest LothianStirling

