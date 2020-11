Qu’est-ce que le niveau 4 en Écosse? Les restrictions de verrouillage de niveau 4 de Covid expliquées et les zones à risque aujourd’hui

Lorsque Nicola Sturgeon a annoncé le système de verrouillage du coronavirus à cinq niveaux pour l’Écosse, il était assorti de restrictions plus sévères que les mesures à trois niveaux en place en Angleterre à l’époque.Le système fonctionne à partir du niveau zéro, conçu pour être aussi proche de la normalité que possible sans un vaccin, au niveau quatre, qui s’apparente à un verrouillage total, à l’instar des règles temporaires dans lesquelles l’Angleterre a finalement adopté la newsletter i Dernières nouvelles et analyses La restriction est entrée en vigueur le 2 novembre, chacune des 32 autorités locales d’Écosse ayant reçu un niveau – cependant, aucune région n’a été initialement placée dans le quatrième niveau, le plus sérieux.Quelles sont les restrictions de niveau quatre en Écosse? Les restrictions de niveau quatre sont très proches du verrouillage total, bien que les écoles restent ouvertes et que certaines socialisations en plein air soient autorisées. obligés de fermer complètement, tout comme les coiffeurs, les gymnases et les lieux de divertissement comme les cinémas.Les pubs et les restaurants sont obligés de fermer complètement au niveau quatre (Photo: PA) réduit à socialiser en groupes de six, de jusqu’à deux ménages séparés, dans des espaces publics extérieurs. La socialisation dans les maisons privées et les jardins est interdite et les déplacements non essentiels sont découragés vers et depuis les zones de niveau trois. Les raisons essentielles du déplacement sont le travail, l’éducation, les achats, les soins et la santé.Que restera-t-il ouvert? Écoles Bureaux essentiels Garde d’enfants (mais soumis à une intervention ciblée pouvant avoir un impact sur la capacité) Hôtels et chambres d’hôtes (mais uniquement à des fins professionnelles) Lieux de culte (avec un Capacité de 20 personnes) Qu’est-ce qui sera fermé? Pubs, restaurants et autres lieux d’accueil – à l’exception de la nourriture pouvant être servie dans les hôtels Boutiques non essentielles Bureaux non essentiels bâtimentsAttractions pour les visiteursAutres règles clésCollèges et universités continueront avec un apprentissage «mixte restreint», ce qui signifie que les cours doivent être offerts en ligne intégralement. Les sports de plein air sans contact seront autorisés. Les mariages et les funérailles sont toujours autorisés, avec une limite de cinq personnes pour les mariages et une limite de 20 personnes pour les funérailles. Pas de réceptions de mariage, mais réveils autorisés avec 20 personnes Les leçons de conduite ne peuvent pas continuer Nicola Sturgeon a annoncé le nouveau système en octobre (Photo: Reuters) Quels domaines pourraient passer au niveau quatre dans la prochaine mise à jour de Covid? Le prochain examen des restrictions de Covid en Écosse arrive Mardi 17 novembre.Glasgow, Renfrewshire, Lanarkshire, Ayrshire, Stirling, West and East Dunbartonshire et Inverclyde sont susceptibles d’être déplacés au niveau quatre, le niveau le plus élevé.Un document divulgué vu par le Daily Mail a déclaré: mardi, le Premier ministre annoncera qu’un certain nombre d’autorités locales écossaises seront placées au niveau quatre du cadre stratégique de Covid ».

