Qu’est-ce que le niveau 4 en Écosse? Les règles Covid de niveau 4 expliquées et la liste complète des zones après la dernière mise à jour

Bien que certainement similaire aux trois niveaux de restrictions Covid en place pour l’Angleterre en octobre, le système à cinq niveaux de l’Écosse a été conçu pour avoir une plus grande gamme de mesures. Ainsi, tandis qu’un niveau zéro a été introduit – le niveau le plus proche de la vie «normale» – le système a également un niveau quatre, semblable à un verrouillage complet.La newsletter i dernières nouvelles et analyses Lire la suite Carte des niveaux de l’Écosse: Liste complète des zones de chaque niveau après la dernière mise à jour, et explications des restrictions de Covid Lorsque les niveaux ont été introduits le lundi 2 novembre , aucune des régions d’Écosse n’est entrée dans le premier niveau, la majorité des zones étant classées au niveau 3. Et bien que cela soit resté le cas lors de la première révision des règles, la situation a changé la semaine suivante, lorsque les zones les plus touchées ont été placées dans la zone la plus élevée. niveau de restrictions dans la prochaine mise à jour.Nicola Sturgeon devrait déplacer certaines parties de l’Écosse jusqu’au niveau quatre aujourd’hui (Photo: PA) Quelles sont les règles du niveau 4? Interdiction des visites à domicile. Un maximum de six personnes de deux ménages peuvent se retrouver en plein air.Tous les pubs, bars et restaurants sont fermés.Les hôtels, chambres d’hôtes, gîtes, caravanes et campings ne peuvent ouvrir que pour des séjours liés au travail ou à d’autres fins essentielles.Pas de déplacements non essentiels dans ou hors de la zone de niveau 4. Si nécessaire, des limites seront imposées à la distance parcourue ou aux personnes invitées à rester à la maison. Exemptions pour les déplacements essentiels pour le travail, les études, les achats, la santé, les exercices en plein air, les mariages et les funérailles.Les déplacements dans des zones restreintes ne sont autorisés que pour des raisons essentielles. Les réglementations internationales de quarantaine s’appliquent.Ne pas utiliser les transports publics, sauf à des fins essentielles. Dans la mesure du possible, évitez le covoiturage avec des personnes extérieures à la maison élargie. Couvre-visage obligatoire lors des déplacements. Magasins non essentiels fermés, mais cliquez et collectez toujours disponible. La plupart des lieux de travail sont fermés, à l’exception des lieux de travail essentiels, des lieux de travail extérieurs, de la construction et de la fabrication. Bâtiments publics fermés. Cours de conduite interdits Tous les événements sont interdits. Tous les lieux de loisirs et de divertissement sont fermés.Mariages et partenariats civils autorisés, dans la limite de cinq (six avec un interprète). Aucune réception autorisée. Les funérailles et les veillées ont une limite de 20 personnes. Les lieux de culte ont une limite de 20. Les crèches restent ouvertes mais peuvent faire l’objet de mesures susceptibles de réduire la capacité d’accueil. La garde d’enfants informelle n’est autorisée que pour les travailleurs clés, et seuls les enfants peuvent entrer dans d’autres ménages. Les écoles restent ouvertes mais bénéficieront de mesures de protection renforcées. Les universités et les collèges pratiquent principalement l’enseignement à distance. Tous les sports en salle sont interdits, les gymnases sont fermés. À l’extérieur, seuls les sports sans contact sont autorisés.Toutes les attractions touristiques sont fermées.Les services publics sont réduits uniquement en ligne, sauf si c’est essentiel. Les restrictions écossaises de Covid sont examinées chaque semaine (Photo: Getty Images) En savoir plus Ecosse Vérificateur de code postal Covid: Comment vérifier le niveau des restrictions dans votre région dans le cadre du système de niveaux Qu’a annoncé Nicola Sturgeon dans sa mise à jour? Novembre Nicola Sturgeon a annoncé la deuxième mise à jour hebdomadaire du système de niveaux, avec 11 zones placées dans des restrictions de niveau 4 à partir du vendredi 20 novembre à 18 heures.Les zones du conseil mises à niveau à partir du niveau trois étaient la ville de Glasgow, Renfrewshire, East Renfrewshire, East Dunbartonshire , West Dunbartonshire, North Lanarkshire, South Lanarkshire, East Ayrshire, South Ayrshire, Stirling et West Lothian.Les changements signifiaient que 2,3 millions de personnes étaient placées dans le niveau le plus sérieux des règles Covid, bien que deux autres domaines – Midlothian et East Lothian – les restrictions ont été assouplies lors du passage du niveau 3 au niveau 2.Quelles zones d’Écosse se trouvent dans chaque niveau? Vous pouvez utiliser la carte ci-dessous pour voir à quel niveau chaque région Voici la liste complète des zones de chaque niveau: Niveau 0 Aucun Niveau 1 MorayHighlandOrkney IslandsIles ShetlandNa h-Eileanan SiarNiveau 2 Scottish BordersDumfries & GallowayAberdeen CityAberdeenshireArgyll & ButeEast LothianMidlothianLealkeveleFeyng-East LothianMidlothianLealkeveleFyrng North AyrndeCamping VilleRenfrewshireEast RenfrewshireWest DunbartonshireEast DunbartonshireNorth LanarkshireSouth LanarkshireSouth AyrshireEast AyrshireWest LothianStirling

Qu'est-ce que le structuralisme Tome I : le structuralisme en linguistique - Oswald Ducrot - Livre Roman - Occasion - Etat Correct - Taché, Etiquette sur 4e - Points - Poche - Structure Coopérative d'insertion à but non lucratif.

Maisons du Monde Canapé-lit 3/4 places en lin vert kaki, matelas 6 cm Barcelone Le bois de ce meuble est certifié PEFC. Ce label garantit que le bois est issu dune forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Envie de couleur dans votre salon tout en restant sobre ? On a ce qu'il vous faut avec le

Richa Veste Richa Fullmer Marron 4XL Vous arrive-t-il de ne pas avoir de place pour une veste supplémentaire lorsque vous partez en virée à moto ?Alors la veste Richa Fullmer est faite pour vous ! Elle convient aussi bien sur route qu'en ville.L'objectif a été de rendre cette veste aussi confortable que possible tout en offrant un bon niveau de

Richa Blouson Richa Fullmer Oliv - Vert olive 4XL Vous arrive-t-il de ne pas avoir de place pour une veste supplémentaire lorsque vous partez en virée à moto ?Alors la veste Richa Fullmer est faite pour vous ! Elle convient aussi bien sur route qu'en ville.L'objectif a été de rendre cette veste aussi confortable que possible tout en offrant un bon niveau de

Melvin & Hamilton PROMO Dustin 4 Mocassins Multi pointure: Du 39 au 47 Du 39 au 47 - Multi - Oh ! My ! God ! S'il y a une chaussure qui a su traverser les époques et les frontières avec succès, c'est bien le mocassin pour homme ! Intemporel, le mocassin convient aussi bien à un adulte qu'à un enfant, et est apprécié pour sa praticité ainsi que po

Melvin & Hamilton PROMO Driver 4 Mocassins Beige pointure: Du 39 au 47 Du 39 au 47 - Beige - Oh ! My ! God ! S'il y a une chaussure qui a su traverser les époques et les frontières avec succès, c'est bien le mocassin pour homme ! Intemporel, le mocassin convient aussi bien à un adulte qu'à un enfant, et est apprécié pour sa praticité ainsi que po