Qu’est-ce que le niveau 3 en Écosse? Carte des zones avec des restrictions de niveau 3 Covid et des règles de verrouillage expliquées

Une nouvelle hiérarchie des restrictions Covid est désormais en vigueur en Écosse, divisant le pays en cinq niveaux de mesures de plus en plus strictes, les règles faisant écho au système à trois niveaux introduit en Angleterre en octobre, et faisant suite aux verrouillages nationaux des disjoncteurs au Pays de Galles et en Irlande du Nord. .La newsletter i dernières nouvelles et analyses Lire la suite Carte des niveaux de l’Écosse: Liste complète des zones de chaque niveau avant la mise à jour d’aujourd’hui, et explication des restrictions de Covid.Elles sont entrées en vigueur le lundi 2 novembre et sont examinées par le Parlement écossais tous les mardis avec tout changement entrant en vigueur le vendredi suivant.Nicola Sturgeon a déclaré qu’elle ne pouvait pas exclure l’introduction d’un verrouillage à l’échelle nationale si les cas de coronavirus continuent d’augmenter, mais a suggéré que le gouvernement n’envisage pas de revenir à une situation aussi grave que le verrouillage de mars. Nicola Sturgeons a déclaré que le nouveau système de niveaux Covid rend les restrictions de voyage « essentielles » (Photo: AFP / Getty Images) Quelles zones sont au niveau thr ee des nouvelles restrictions Covid? Le Premier ministre a annoncé le jeudi 29 octobre quelles zones seraient placées dans chaque niveau de restrictions.Mme Sturgeon a déclaré à Holyrood que la majorité des zones tomberaient initialement sous le niveau trois, y compris la ceinture centrale d’Édimbourg, Glasgow. , Stirling et Falkirk, qui étaient déjà soumis à un niveau similaire de restrictions.La majorité des régions d’Écosse, y compris la ceinture centrale, a été placée sous des restrictions de niveau trois (Photo: Getty Images) Malgré de nombreuses spéculations suggérant que le Lanarkshire se trouverait placé dans le cadre des restrictions de niveau quatre, aucune zone n’a été initialement soumise aux mesures les plus strictes du quatrième niveau, et aucune n’a été placée sous les règles les plus clémentes du niveau zéro.Le mardi 10 novembre, lors du premier examen du système, il a été annoncé que les zones d’autorité locale d’Angus, Fife et Perth et Kinross passeraient du niveau deux au niveau trois à partir de 6 heures du matin le vendredi 13 novembre. Les régions de l’Écosse sous le niveau trois des mesures de verrouillage à partir de cette date sont les suivantes: East AyrshireNorth AyrshireSouth AyrshireClackmannanshireFalkirkStirlingEast RenfrewshireInverclydeRenfrewshireWest DunbartonshireEast DunbartonshireGlasgow CityNorth LanarkshireSouth LanarkshireWest Renfrewshire 13 novembreVille de Glasgow (13 novembre) ) Vous pouvez les voir en rouge sur la carte de l’Écosse ci-dessous, qui détaille les régions relevant de chaque niveau: Afficher toutQuelles sont les règles du niveau trois? Interdiction des visites à domicile. Un maximum de six personnes de deux ménages peuvent se rencontrer à l’extérieur et dans les lieux publics, y compris les restaurants et les pubs. Les pubs, bars et restaurants sont interdits de vente d’alcool à l’intérieur ou à l’extérieur. La nourriture peut toujours être vendue, mais des limites sur les heures d’ouverture peuvent s’appliquer.Les hôtels, chambres d’hôtes, gîtes, caravanes et campings peuvent ouvrir, mais seuls les locaux sont encouragés. Séjours professionnels autorisés Pas de déplacements non indispensables dans ou hors de la zone de niveau 3. Exemptions pour les déplacements essentiels pour le travail, les études, les achats, la santé, les exercices en plein air, les mariages et les funérailles.Les déplacements dans des zones restreintes ne sont autorisés que pour des raisons essentielles. Les réglementations internationales de quarantaine s’appliquent.Évitez l’utilisation non essentielle des transports en commun. Dans la mesure du possible, évitez le covoiturage avec des personnes extérieures à la maison élargie. Couvre-visage obligatoire dans les transports en commun.Les commerces et les bâtiments publics peuvent ouvrir, tout comme les services de proximité tels que les coiffeurs, les barbiers, les tailleurs et les esthéticiennes, mais des mesures de protection supplémentaires peuvent être nécessaires.Les lieux de travail peuvent ouvrir, mais le travail à domicile reste la valeur par défaut et les gens ne devraient se rendre dans les bureaux que si cela est nécessaire. Tous les événements sont interdits. Tous les lieux de loisirs et de divertissement sont fermés.Les mariages, les partenariats civils et les funérailles peuvent avoir lieu, avec une limite de 20 personnes. Les lieux de culte ont une limite de 50. Les écoles et crèches peuvent ouvrir mais auront des mesures de protection renforcées. La garde d’enfants informelle est autorisée, mais seuls les enfants peuvent entrer dans d’autres ménages. Les universités et les collèges proposent principalement un enseignement à distance, à l’intérieur, seuls les exercices individuels sont autorisés, à l’exception des moins de 18 ans. En plein air, tous les sports sont autorisés sauf les sports de contact pour adultes.Les cours de conduite sont autorisés, les attractions touristiques peuvent ouvrir mais peuvent être amenées à fermer des zones intérieures.Les services publics sont réduits à Internet uniquement, sauf si c’est indispensable.

