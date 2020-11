Qu’est-ce que le niveau 2 en Écosse? Explication de la carte des zones soumises aux nouvelles restrictions de Covid Tier 2 et aux règles de verrouillage

Une nouvelle hiérarchie des restrictions Covid entre en vigueur en Écosse, qui sépare la nation en cinq niveaux de mesures de plus en plus sévères.Les règles sont similaires au système à trois niveaux introduit en Angleterre plus tôt en octobre, et font suite à l’introduction d’un nouveau circuit. les verrouillages nationaux des disjoncteurs au Pays de Galles et en Irlande du Nord. Lire la suite Carte des niveaux de l’Écosse: la liste complète des zones de chaque niveau, les restrictions de Covid expliquées et le moment où les règles commencent.La newsletter i dernières nouvelles et analyses Elles entrent en vigueur le lundi 2 novembre et doivent être examinées par le Parlement écossais tous les mardis Alors que Nicola Sturgeon a déclaré qu’elle ne pouvait pas exclure la mise en place d’un verrouillage national si les cas de coronavirus continuaient d’augmenter, elle a également confirmé que le gouvernement n’envisage pas de revenir à une situation aussi grave que le verrouillage de mars ». Les nouvelles règles de Covid seront revues à Holyrood tous les mardis (Photo: PA) Quels domaines sont au niveau deux des nouvelles restrictions de Covid? Le Premier ministre a annoncé quels domaines seraient placés dans chacun jeudi 29 octobre, Mme Sturgeon a déclaré à Holyrood que la majorité des zones relèveraient initialement du niveau trois, y compris la ceinture centrale de l’Écosse, qui était déjà soumis à un niveau de restrictions similaire.La majorité des régions situées immédiatement au nord et au sud de la ceinture se retrouvent dans les restrictions légèrement plus clémentes de niveau deux, bien que Dundee et Ayrshire aient tous deux été inclus dans le niveau 3. Malgré d’intenses spéculations, le Lanarkshire était soumis à des restrictions de niveau trois (Photo: PA) Le Premier ministre a également déclaré qu’il espérait qu’Édimbourg et East Lothian pourraient passer au niveau 2 «à un stade très précoce de l’examen». , aucune zone n’a été initialement soumise aux mesures les plus strictes du quatrième niveau, et aucune n’a été placée sous les règles les plus clémentes du niveau zéro.La liste complète des régions d’Écosse initialement placées sous des mesures de verrouillage de niveau deux est la suivante: Scottish BordersDumfries & GallowayFifeAberdeen CityAberdeenshireArgyll & ButeAngusPerth & KinrossVous pouvez les voir marqués en orange sur la carte de l’Écosse ci-dessous, qui détaille t Les régions relevant de chaque niveau: Afficher toutQuelles sont les règles du niveau deux? Interdiction des visites à domicile. Un maximum de six personnes de deux ménages peuvent se rencontrer à l’extérieur et dans les lieux publics, y compris les restaurants et les pubs. Les pubs, bars et restaurants peuvent ouvrir, mais des restrictions d’horaires peuvent s’appliquer. L’alcool ne peut être consommé qu’à l’intérieur avec un repas principal.Les hôtels, les chambres d’hôtes, les gîtes, les caravanes et les campings peuvent ouvrir, mais les règles de socialisation doivent être respectées.Aucun voyage non essentiel vers ou depuis des zones de niveau 3 ou supérieur en Écosse et leurs équivalents dans le reste du Royaume-Uni. Exemptions pour les déplacements essentiels pour le travail, les études, les achats, la santé, les exercices en plein air, les mariages et les funérailles.Les déplacements dans les zones réglementées sont uniquement autorisés pour des raisons essentielles. Les réglementations internationales en matière de quarantaine s’appliquent. Dans la mesure du possible, évitez le covoiturage avec des personnes extérieures à la maison. Couvre-visage obligatoire dans les transports en commun.Les commerces et les bâtiments publics peuvent ouvrir, tout comme les services de proximité tels que les coiffeurs, les barbiers, les tailleurs et les esthéticiennes.Les lieux de travail peuvent ouvrir, mais le travail à domicile reste l’option par défaut et les gens ne doivent se rendre au bureau que si cela est nécessaire .Les événements ne sont pas autorisés, à l’intérieur ou à l’extérieur, sauf les événements drive-in.Les mariages, les partenariats civils et les funérailles peuvent avoir lieu, avec une limite de 20 personnes. Les lieux de culte ont une limite de 50. Les écoles et crèches peuvent ouvrir mais avec des mesures de protection renforcées. La garde d’enfants informelle est autorisée, mais seuls les enfants peuvent entrer dans d’autres ménages. Les universités et les collèges proposent un mélange d’apprentissage à distance et en face à face.Tous les sports et exercices sont autorisés, sauf les sports de contact pour adultes à l’intérieur. Les cours de conduite sont autorisés, les attractions touristiques peuvent ouvrir, les cinémas et les salles de jeux peuvent ouvrir, mais les centres de jeux, les fêtes foraines, les pistes de bowling intérieures, les théâtres, les salles de billard / billard, les salles de musique, les casinos, les salles de bingo et les boîtes de nuit sont fermés.

