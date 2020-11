Qu’est-ce que le niveau 2 en Écosse? Carte des zones soumises aux restrictions de niveau 2 de Covid et aux règles de verrouillage expliquées

Une hiérarchie à plusieurs niveaux de restrictions Covid est actuellement en place en Écosse, qui sépare le pays en cinq niveaux de mesures de plus en plus sévères.Les règles sont similaires au système à trois niveaux introduit en Angleterre en octobre et a été introduit après les verrouillages nationaux des disjoncteurs. au Pays de Galles et en Irlande du Nord.La newsletter i dernières nouvelles et analyses Lire la suite Carte des niveaux de l’Écosse: La liste complète des zones de chaque niveau après la dernière mise à jour, et les restrictions de Covid expliquées Elles sont entrées en vigueur le lundi 2 novembre et sont révisées par le Si Nicola Sturgeon a déclaré qu’elle ne pouvait pas exclure l’introduction d’un verrouillage à l’échelle nationale si les cas de coronavirus continuaient d’augmenter, elle a également confirmé que le gouvernement n’envisage pas de revenir à un situation aussi grave que le verrouillage en mars ». Les nouvelles règles de Covid seront revues à Holyrood tous les mardis (Photo: PA) Quels domaines sont en l Le premier ministre a annoncé le jeudi 29 octobre quelles zones seraient placées dans chaque niveau des nouvelles restrictions.Mme Sturgeon a déclaré à Holyrood que la majorité des zones tomberaient initialement sous le niveau trois, y compris la ceinture centrale de l’Écosse, qui était déjà soumise à un niveau de restrictions similaire.La majorité des régions situées immédiatement au nord et au sud de la ceinture se trouvent dans les restrictions de niveau deux légèrement plus clémentes, bien que Dundee et Ayrshire aient toutes deux été incluses dans le niveau trois. En novembre, dans le cadre du premier examen du système, il a été annoncé que les zones d’autorité locale d’Angus, Fife et Perth et Kinross passeraient du niveau deux au niveau trois.La semaine suivante, bien que les changements aient été plus spectaculaires – avec 11 zones entrant dans les règles du niveau quatre pour la première fois, à partir du vendredi 20 novembre – Midlothian et East Lothian ont vu leurs restrictions assouplies, passant du niveau trois au niveau inférieur Suite à cette mise à jour, la liste complète des régions d’Écosse actuellement placées sous des mesures de verrouillage de niveau deux est la suivante: Scottish BordersDumfries & GallowayAberdeen CityAberdeenshireArgyll & ButeEast LothianMidlothianVous pouvez les voir marquées en orange sur la carte de l’Écosse ci-dessous, qui détaille les régions relevant de chaque niveau: Afficher toutQuelles sont les règles du niveau deux? Interdiction des visites à domicile. Un maximum de six personnes de deux ménages peuvent se rencontrer à l’extérieur et dans les lieux publics, y compris les restaurants et les pubs. Les pubs, bars et restaurants peuvent ouvrir, mais des restrictions d’horaires peuvent s’appliquer. L’alcool ne peut être consommé qu’à l’intérieur avec un repas principal.Les hôtels, les chambres d’hôtes, les gîtes, les caravanes et les campings peuvent ouvrir, mais les règles de socialisation doivent être respectées.Aucun voyage non essentiel vers ou depuis des zones de niveau 3 ou supérieur en Écosse et leurs équivalents dans le reste du Royaume-Uni. Exemptions pour les déplacements essentiels pour le travail, les études, les achats, la santé, les exercices en plein air, les mariages et les funérailles. Les déplacements dans les zones réglementées ne sont autorisés que pour des raisons essentielles. Les réglementations internationales en matière de quarantaine s’appliquent.Évitez le covoiturage avec des personnes extérieures à la maison dans la mesure du possible. Couvre-visage obligatoire dans les transports en commun.Les commerces et les bâtiments publics peuvent ouvrir, tout comme les services de proximité tels que les coiffeurs, les barbiers, les tailleurs et les esthéticiennes.Les lieux de travail peuvent ouvrir, mais le travail à domicile reste l’option par défaut et les gens ne doivent se rendre au bureau que si cela est nécessaire .Les événements ne sont pas autorisés, à l’intérieur ou à l’extérieur, sauf les événements drive-in.Les mariages, les partenariats civils et les funérailles peuvent avoir lieu, avec une limite de 20 personnes. Les lieux de culte ont une limite de 50. Les écoles et crèches peuvent ouvrir mais avec des mesures de protection renforcées. La garde d’enfants informelle est autorisée, mais seuls les enfants peuvent entrer dans d’autres ménages. Les universités et les collèges proposent un mélange d’apprentissage à distance et en face-à-face. Tous les sports et exercices sont autorisés, sauf les sports de contact pour adultes à l’intérieur. Les cours de conduite sont autorisés, les attractions touristiques peuvent ouvrir, les cinémas et les salles de jeux peuvent ouvrir, mais les centres de jeux, les fêtes foraines, les pistes de bowling intérieures, les théâtres, les salles de billard / billard, les salles de musique, les casinos, les salles de bingo et les boîtes de nuit sont fermés.

