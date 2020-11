Qu’est-ce que le film HBO du samedi soir de cette semaine – 7 novembre 2020

Qu’est-ce que les morts ne meurent pas?

Situé dans la petite ville rurale de Centerville, Les morts ne meurent pas suit les policiers Cliff Robertson (Bill Murray), Ronnie Peterson (Adam Driver) et Mindy Morrison (Chloë Sevigny) alors que les morts-vivants commencent à sortir de leurs tombes. Cela ressemble à un film de zombies normal, non? Eh bien, la comédie noire de Jim Jarmusch est tout sauf typique, même si elle contient beaucoup d’éléments que les grands films de zombies aiment Nuit des morts-vivants et d’innombrables autres se sont tournés vers le passé. Il y a plusieurs fois dans le film où on a eu l’impression que Jarmusch n’avait le temps que pour une prise et a pris tout ce qu’il pouvait obtenir. Les personnages se répètent souvent, regardent sans but et ont parfois l’impression de ne pas avoir lu le script. Tout cela ajoute un certain charme qu’il faut apprécier.