Qu’est-ce que le film HBO du samedi soir de cette semaine – 14 novembre 2020

Comment louer ou acheter Dolittle

Si vous n’avez pas de forfait de télévision par câble, satellite ou en ligne qui vous donne accès à HBO, ou si vous n’avez pas envie de souscrire à un abonnement mensuel HBO Max, vous pouvez acheter une copie numérique de Dolittle sur des services comme Amazon, YouTube et Vudu. Aucun de ces sites ne vous offre la possibilité de louer Dolittle, vous devrez donc acheter le film ou vous inscrire à un compte HBO Max.

Tout cela devrait être plus que suffisant pour vous mettre sur la bonne voie et décider si vous voulez regarder Dolittle sur HBO ce samedi soir. Le film commence à 20 h HE, alors ne le manquez pas.