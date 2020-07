Qu’est-ce que le défi légendaire? La série HBO Max crée une tendance de danse virale! – .

Il y a un nouveau défi à essayer sur TikTok, et celui-ci est lié à une émission de télévision américaine très populaire.

Si vous avez regardé la première série de l’émission de télévision Legendary sur HBO Max, vous voudrez certainement tenter ce défi, cela implique d’apprendre une chorégraphie spécifique et de danser sur le thème de l’émission de téléréalité.

Le défi a en fait été créé par les producteurs de l’émission elle-même, et c’est certainement l’un des plus grands défis de TikTok à l’heure actuelle. Alors pourquoi ne pas aller danser comme si vous participiez à Legendary!

Regardez Legendary sur HBO Max

Legendary a été créé sur HBO Max en mai 2020, à la suite de l’histoire des membres de la maison LGBTQ noirs et latinos alors qu’ils s’affrontent dans neuf balles différentes pour gagner un prix de 100000 $.

L’émission de télé-réalité entoure le sujet du Voguing, un type de danse house moderne qui a évolué à partir de la scène de bal de Harlem des années 1960 et a gagné en popularité dans le clip vidéo à succès de Madonna, Vogue.

Il vient d’être annoncé que l’émission, qui met en vedette les juges célèbres Jameela Jamil, Law Roach, Leiomy Maldonado et Megan Thee Stallion, sera renouvelée pour une deuxième saison.

Qu’est-ce que le défi légendaire sur TikTok?

Un défi a été créé sur TikTok qui est basé tout autour de la série de télé-réalité, encourageant les gens à montrer leurs compétences en danse.

Selon le défi: «Le but est d’être légendaire, chérie. Tuez cette corvée jusqu’au sol.

Il ne vous reste plus qu’à apprendre la danse, ajouter la musique et publier votre TikTok avec les hashtags #LegendaryChallenge et le tag @LegendaryHBOMax.

Il y a des tentatives assez impressionnantes

Si vous tapez le hashtag #LegendaryChallenge sur TikTok, vous trouverez des milliers de personnes qui tentent le défi populaire.

Le hashtag a déjà eu 2,7 milliards de vues, et certains des TikTokers préférés de tout le monde l’ont même essayé, comme Just Maiko, Nia Sioux et Bretman Rock.

Lancez le défi et vous pourriez même être republié par le compte @LegendaryHBOMax TikTok!

