Qu’est-ce que le Défi Femmes soutenant les femmes? Vanessa Bryant marque la tendance! – .

Photo par Steve Granitz / WireImage

Les défis d’Instagram apparaissent de temps en temps, et le dernier en date concerne les femmes qui se soutiennent les unes les autres et se célèbrent.

Le Women Supporting Women Challenge a été repris par une pléthore de célébrités, qui ont téléchargé des selfies en noir et blanc sur l’application de partage de photos.

Visant à montrer les femmes qui se construisent les unes les autres et à répandre la positivité en ligne, ce défi est un défi que nous pouvons tous relever.

Qu’est-ce que le Défi Femmes soutenant les femmes?

Le Women Supporting Women Challenge a fait son chemin sur Instagram et a été repris par certains des plus grands noms en ligne et du show business.

Le défi consiste à ce que les femmes publient une photo en noir et blanc d’elles-mêmes en utilisant le hashtag #womensupportingwomen.

Vous devez également marquer autant d’amis que vous le souhaitez, qui prendront également part au défi.

L’idée du défi est de renforcer la confiance des femmes et de se soutenir mutuellement en ligne.

Qui a participé au Women Supporting Women Challenge?

De nombreuses femmes célèbres se sont jointes au Women Supporting Women Challenge, telles que Vanessa Bryant, Kerry Washington et Eva Longoria.

Hilary Duff, Eniko Hart et Zoe Saldana ont également participé au défi Instagram en téléchargeant une photo en noir et blanc d’eux-mêmes.

Zoe a légendé sa photo: «J’accepte le # défi. Aimez la fraternité des femmes aujourd’hui.

