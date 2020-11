Qu’est-ce que le défi Declutter 12:12:12? Comment devenir minimaliste! – .

Photo par Erin Clark / The Boston Globe via Getty Images

Le défi 12:12:12 est devenu viral sur les plateformes de médias sociaux, conduisant des milliers de personnes sur la voie de devenir un minimaliste. Une maison sans encombrement est ce dont la plupart des parents rêvent et ce défi vous motivera à faire le ménage!

Il est difficile de garder la forme du navire de la maison lorsque vous êtes un accumulateur autodiagnostiqué. Si vous connaissez le sentiment de parcourir votre garde-robe avec l’intention de jeter des choses, mais que vous pensez plutôt: « Je suis sûr qu’il y aura un moment où j’en aurai besoin », alors vous devez essayer ce défi.

Voici les étapes pour devenir minimaliste et le défi 12:12:12 expliqué, essayez-le pendant le verrouillage!

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Passer le défilement cette semaine, rejoignez-nous au 12-12-12 Les Américains sont stressés par l’élection: le mois dernier, le @AmericanPsychologicalAssoc a constaté que 68% des adultes interrogés disent que l’élection de 2020 est une source importante de stress dans leur vie – à partir de 52% en 2016. pic.twitter.com/kcSFk7DNMJ – TheBlueDotProject (@thebluedotprj) 2 novembre 2020

Qu’est-ce que le défi Declutter 12:12:12?

Josh déclare: «À plusieurs reprises, ce défi est devenu une compétition rapide entre ma femme et moi… et vos enfants n’ont pas besoin d’être trop vieux pour participer.»

Selon son blog, Josh et sa femme ont commencé à simplifier le Memorial Day en 2008. Il dit que vivre intentionnellement avec moins de biens a immédiatement effacé le désordre non seulement de leur maison mais de leur vie, les aidant à se concentrer sur des valeurs plus importantes.

Comment devenir minimaliste!

Relever le défi 12:12:12 est un excellent moyen de réorganiser 36 éléments et de faire des pas en avant pour devenir un minimaliste. si vous avez reporté les projets de désencombrement et que vous utilisez l’excuse que ce n’est pas encore le printemps, ce défi vous aidera à surmonter le désordre étape par étape.

Ce défi fixe des objectifs très atteignables qui peuvent être accomplis en une matinée et permettront de désencombrer toute la maison. Si vous voulez faire avancer les choses plus rapidement, demandez à toute votre famille de relever le défi et de le transformer en une activité amusante. En faisant régulièrement le défi 12-12-12, l’encombrement sera maintenu et une maison propre est une maison heureuse!

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Avez-vous déjà entendu parler du défi 12-12-12? Identifiez 12 objets à jeter, 12 objets à donner et 12 objets à remettre à leur place. C’est un moyen rapide et facile d’organiser 36 effets personnels. Faites-en un défi pour votre conjoint et vos enfants aussi; ça peut être amusant! pic.twitter.com/WvhUv64WD7 – Granite Mountain Stone Design (@DesignGranite) 23 octobre 2020

Dans d’autres nouvelles, le costume de Batman de Travis Scott est maintenant un mème – sept meilleures réactions!