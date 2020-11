Qu’est-ce que la photo numéro 1? Le réalisateur met en garde contre le film! – .

in

Photo par Frederick M. Brown / Getty Images

Après le thriller psychologique de 2011, Megan is Missing, trouvé en popularité sur TikTok, le réalisateur a dû émettre un avertissement en ligne.

Michael Goi, le réalisateur du film interdit en Nouvelle-Zélande, a réalisé un TikTok mettant en garde les jeunes sur le contenu du film.

Il a particulièrement encouragé les utilisateurs à éteindre le film lorsqu’ils voient les mots «Photo numéro 1», ce qui a amené les gens à se demander ce que cela pourrait être.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

En réponse à l’augmentation soudaine de la notoriété du film, l’écrivain de «Megan is Missing», Michael Goi, a publié une mise en garde à l’intention des jeunes intéressés. Ne regardez pas le film seul. – ʝαιɱҽҽ ʅιȥ (@_jaimeeliz) 16 novembre 2020

Michael Goi émet un avertissement Megan est manquant

Après avoir appris d’Amber Perkins, l’actrice principale du film, que Megan a disparu explosait sur TikTok, Michael Goi s’est rendu lui-même à l’application pour émettre un avertissement. Il a dit:

«Je n’ai pas pu vous donner les avertissements habituels que j’avais l’habitude de donner aux gens avant qu’ils regardent Megan a disparu, qui sont: ne regardez pas le film au milieu de la nuit, ne regardez pas le film seul. »

Michael a poursuivi:

« Si vous voyez les mots » photo numéro un « apparaître sur votre écran, vous avez environ quatre secondes pour arrêter le film si vous êtes déjà en train de paniquer avant de commencer à voir des choses que vous ne voulez peut-être pas voir . »

Qu’est-ce que la photo numéro 1 dans Megan est manquante?

Selon Décideur, La photo numéro 1 est «des photos mises en scène et dérangeantes d’une adolescente torturée et mutilée de diverses manières».

Megan is Missing présente des agressions sexuelles et des images graphiques, et a même été interdite en Nouvelle-Zélande en raison de sa nature «d’exploitation».

Wikipédia déclare: «Le film tourne autour des jours qui ont précédé la disparition de Megan Stewart, qui a décidé de rencontrer un garçon avec lequel elle interagissait en ligne, et l’enquête qui a ensuite été lancée par sa meilleure amie Amy Herman.»

Bien que les images du film ne soient pas réelles, il s’agit d’un «thriller psychologique d’images trouvées» et Goi a basé le film sur «des cas réels d’enlèvement d’enfants».

Partager : Tweet