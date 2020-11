Qu’est-ce que la décentralisation en Écosse? Le sens du gouvernement décentralisé

Boris Johnson a été critiqué pour avoir qualifié la décentralisation en Écosse de «désastre». Le Premier ministre a fait ce commentaire lors d’une réunion virtuelle avec des collègues députés conservateurs. Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Il a été critiqué à la fois par le SNP et le Parti travailliste pour Mais qu’est-ce que la décentralisation et comment fonctionne-t-elle au Royaume-Uni? Voici tout ce que vous devez savoir… Qu’est-ce que la déconcentration? La déconcentration, c’est quand un gouvernement central délègue des pouvoirs à une région. Cela donne à la région plus d’autonomie, lui permettant de faire une législation pertinente à la région, tout en la gardant sous contrôle national.Boris Johnson a été critiqué pour avoir critiqué la décentralisation écossaise (Photo: Getty) C’est différent du fédéralisme en ce que le gouvernement central détient toujours le pouvoir. Il peut choisir d’abroger ou de modifier la législation qui crée des parlements décentralisés s’il le souhaite.Comment fonctionne la décentralisation au Royaume-Uni? Au Royaume-Uni, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord sont tous des pouvoirs décentralisés et ont tous leurs propres parlements (ou assemblée dans le Nord Ces gouvernements décentralisés expliquent par exemple pourquoi les restrictions relatives aux coronavirus diffèrent à travers le Royaume-Uni.Le gouvernement travailliste de Tony Blair a introduit la décentralisation en Écosse et au Pays de Galles en 1999, conformément à sa promesse électorale de 1997.Nicola Sturgeon a de nouveau poussé l’indépendance écossaise après les commentaires du Premier ministre (Photo: PA) En Irlande du Nord, la décentralisation a été rétablie en 2007, à la suite de discussions entre les gouvernements britannique et irlandais. Le gouvernement écossais est dirigé par Nicola Sturgeon du SNP. Mark Drakeford, du Parti travailliste gallois, est le premier ministre du Pays de Galles, tandis qu’Arlene Foster, du DUP, est en charge en Irlande du Nord. Commentaires de Boris Johnson Le Premier ministre a pratiquement rencontré lundi un groupe de députés du nord de l’Angleterre, qui leur aurait dit: «La décentralisation a été un désastre au nord de la frontière», ajoutant que c’était «la plus grande erreur de Tony Blair». Mme Sturgeon a utilisé les commentaires pour faire avancer son programme pour l’indépendance de l’Écosse. Cela vaut la peine de mettre en signet ces commentaires du Premier ministre pour la prochaine fois que les conservateurs disent qu’ils ne constituent pas une menace pour les pouvoirs du Parlement écossais – ou, plus incroyable encore, qu’ils soutiennent la délégation de plus de pouvoirs. La seule façon de protéger et de renforcer @ScotParl est avec l’indépendance. https://t.co/Hk7DqoFeuY— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 16 novembre 2020 Elle a tweeté: «Cela vaut la peine de mettre en favoris ces commentaires du Premier ministre pour la prochaine fois que les conservateurs disent qu’ils ne constituent pas une menace pour les pouvoirs du Parlement écossais – ou, plus incroyable encore, qu’ils soutiennent la décentralisation de plus de pouvoirs. «Le seul moyen de protéger et de renforcer ScotParl est l’indépendance.» Interrogé sur les commentaires sur la décentralisation, les sources du No 10 n’ont pas nié qu’il les avait faites, mais ont tenté de clarifier sa position. «Le Premier ministre a toujours soutenu la décentralisation, mais Tony Blair n’a pas prévu la montée des séparatistes en Écosse», a déclaré une source à Press Association. « Et quitter l’UE signifie que nous devons renforcer et protéger l’économie britannique avec le projet de loi britannique sur le marché intérieur. » La décentralisation est formidable – mais pas lorsqu’elle est utilisée par les séparatistes et les nationalistes pour démanteler le Royaume-Uni. »

