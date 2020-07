Qu’est-ce que #ChallengeAccepted sur Instagram? Pourquoi les femmes publient des selfies en noir et blanc! – .

in

Après tous les défis qui ont circulé sur Instagram lors du verrouillage, nous pensions que tout le monde en avait fini avec la tendance. Bien que maintenant le nouveau #ChallengeAccepted ait décollé, nous sommes là pour ça!

Des femmes du monde entier se sont tournées vers Instagram pour publier des selfies en noir et blanc sous le hashtag «#challenge accepté».

Nos flux Instagram sont remplis de célébrités et d’amis qui relèvent le défi d’autonomiser les femmes dans l’espoir de se relever en ces temps difficiles.

Qu’est-ce que #ChallengeAccepted?

Plus de 4 millions de messages sont apparus sous le hashtag et les images n’arrêteront pas d’affluer, non seulement les gens publient des selfies mais des photos de femmes qui les inspirent.

La future épouse de Brooklyn Beckham, Nicola Anne Peltz, nominée par Posh Spice, a publié un article sur sa mère et sa future belle-mère. Victoria Beckham a également commenté l’importance d’élever des femmes fortes et indépendantes, suivie d’une photo de sa fille Harper, 9 ans.

Le hashtag se répand dans le monde entier et est parfois suivi de #womensupportingwomen. Khloe Kardashian a écrit dans un post Instagram ce week-end:

«À toutes mes reines, répandons l’amour et rappelons-nous d’être un peu plus gentils les uns envers les autres. #womensupportingwomen. »

Qui a créé le défi?

Le premier message du défi a été rédigé par une journaliste brésilienne du nom d’Ana Paula Padrão.

Ana a publié Instagram il y a une semaine et demie et sa légende se traduit par « Challenge accepté. @daniacachich! #womensupportingwomen Photo: @ Marcus.steinmeyer👏 👏 👏 ‘.

De nombreux articles n’ont pas une longue légende, les femmes ne font que prendre position ensemble sans en dire trop et la solidarité est immense.

Cependant, comme toute tendance, il y a eu quelques contrecoups, ce critique sur Twitter réfléchit sur l’impossibilité d’un selfie vaniteux pour que les femmes se sentent mieux.

Mesdames, au lieu de publier ce selfie en noir et blanc, pourquoi ne pas nous adonner au féminisme avec quelque chose de bas, comme couper votre ami qui est un agresseur? – ℌ (@alanalevinson) 27 juillet 2020

De nombreuses femmes suggèrent d’autonomiser les femmes par d’autres moyens, comme la promotion d’entreprises appartenant à des femmes. En partageant des livres, des produits, des podcasts et des œuvres caritatives qui profitent aux femmes, il est sûr de leur donner plus de plate-forme que de publier des selfies!

Cependant, nous pensons que tout mouvement avec l’espoir d’élever les femmes est à soutenir!

