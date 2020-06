Qu’est-ce que Apple Silicon et que signifie-t-il pour le Mac?

Décrit comme «jour historique pour le Mac» par Tim Cook, Apple laisse Intel derrière et passe à son propre processeur dans Apple Silicon. Cela verra une structure similaire de SoC basée sur son système bionique A12Z sur une puce, qui sont actuellement disponibles pour l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch, implémentée dans la famille Mac.

Le Mac au fil des ans a fait trois grands sauts dans son développement. À commencer par le passage à PowerPC, puis à Mac OSX, et enfin son système actuel, Intel. Apple a maintenant annoncé son quatrième bond – et c’est le plus grand encore.

Que signifie Apple Silicon pour Mac?

Une fois que Mac a son propre ensemble de SoC, les utilisateurs peuvent s’attendre à des performances par watt à la pointe de l’industrie et à des GPU plus performants qui élargiront encore les possibilités pour les développeurs d’applications de créer des applications et des jeux puissants.

La transition vers Apple Silicon d’Intel devrait prendre environ deux ans avec le premier des modèles avec Apple Silicon devrait sortir à la fin de l’année, mais avoir son propre processeur et une architecture commune signifie que les développeurs peuvent écrire et optimiser tous les produits Apple. Par exemple, iOS et iPadOS seront disponibles sur macOS sans aucune modification.

Avec cette décision, Apple promet également un nouveau niveau de haute performance et de faible consommation, un équilibre que tous les ordinateurs veulent atteindre.

Grâce à macOS Big Sur, la technologie de traduction de Rosetta 2 pourra exécuter des applications qui n’ont pas encore été optimisées pour Apple Silicon.

Programmes de démarrage rapide pour les développeurs

Apple permet également aux membres du programme pour développeurs Apple de commencer à mettre à jour leurs applications vers Apple Silicon via le programme de démarrage rapide Universal App. Le programme donnera aux développeurs un accès à la documentation, au support des forums, aux versions bêta de macOS Big Sur et Xcode 12, et comprend l’utilisation limitée d’un DTK composé de Mac mini et d’une variété de ports d’E / S Mac.

Pour plus d’informations, cliquez ici. Et pour regarder l’intégralité du discours, cliquez ici.