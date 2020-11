Quentin Tarantino replonge dans Il était une fois à Hollywood avec la nouveauté et l’offre de deux livres

Le roman se développera sur le film, explorant la vie des deux personnages, en commençant avant les événements du film et en couvrant leur vie à l’avenir. La romanisation suivra également Dalton et Booth lors de leur transition vers les westerns spaghetti. Ils rencontreront des acteurs célèbres comme Jim Brown, Fred Williamson et Burt Reynolds. L’acteur décédé est plus qu’une simple star, Reynolds est une icône hollywoodienne des années 1970. Il avait même été choisi comme George Spahn dans Il était une fois … à Hollywood avant sa mort.

Le film, qui mettait également en vedette Margot Robbie dans le rôle de Sharon Tate, a remporté deux Oscars et remporté un total de 10 nominations. La romanisation de Il était une fois … à Hollywood sera publié à l’été 2021. Il sera publié sous forme de livre de poche Harper Perennial grand public, et sera disponible via eBook et éditions audio numériques. Il sera suivi d’une édition à couverture rigide de luxe à l’automne 2021. Comme le film, le livre promet d’être une lettre d’amour au cinéma.

Le deuxième livre de Tarantino développera cette adoration: Spéculation cinéma sera «une plongée en profondeur dans les films des années 1970, un riche mélange d’essais, de critiques, d’écrits personnels et d’alléchants« et si », de l’un des cinéastes les plus célèbres du cinéma et de son fan le plus dévoué», selon Harper, une empreinte de HarperCollins Publishers.

