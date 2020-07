Quels sont les commentaires de cet original Netflix?

– – – – – – Netflix a son calendrier correctement aligné et selon le calendrier, il a récemment publié un film à succès. The Kissing Booth 2 est de retour avec la franchise sur la plateforme de streaming en ligne de Netflix. Le film est sorti le 24 juillet 2020. Découvrez quelles sont les critiques et les notes attribuées à ce film. Synopsis Of The Kissing Booth 2: Avant de commencer par les informations sur le film, il y a de bonnes nouvelles pour les téléspectateurs. Le Kissing Booth 2 indique qu’il serait renouvelé pour un autre film. Ainsi, les fans peuvent facilement s’attendre à la troisième partie, à savoir, The Kissing Booth 3. Le scénario du film tourne autour d’un lycéen, Elle Evans. Dans la première partie, Elle est la meilleure amie de Lee Flynn depuis son enfance. Et plus tard, elle tombe amoureuse du grand frère de Lee, Noah Flynn. Le film décrit ensuite différents problèmes et situations dans la relation entre Elle et Noah. Dans la deuxième partie, Noah et Elle sont dans une relation à distance et ils ont des problèmes de jalousie dans leur relation. Un nommé Marco interfère également dans leur relation. Noah et Elle sont-ils ensemble à la fin? Ne donnons pas les spoilers en répondant à cette question. Critiques de l’émission Les fans ont adoré ce film Netflix Original et cela ressort clairement des notes du film. Les critiques provenant du public pour le film sont très positives et le film gagne en popularité. Les gens écrivent sur les réseaux sociaux en disant que le film est un « must ». Nous vous recommandons de regarder «The Kissing Booth 2» et le film en vaut certainement la peine. Pour d’autres mises à jour, restez connecté à Honk News! – – –

