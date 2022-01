Quels sont les avantages du monnayeur automatique ?

Afin de faciliter les paiements en espèces dans les commerces, il est aujourd’hui possible d’installer des équipements permettant de fluidifier et de sécuriser au mieux ces transactions. Grâce au monnayeur automatique, les commerçants disposent d’un équipement efficace et parfaitement adapté pour simplifier au mieux ces paiements. Simple à installer et à utiliser, le monnayeur automatique est devenu aujourd’hui un incontournable dans de nombreux commerces de proximité. Pour découvrir tous les avantages de cette machine, nous vous présentons ici en détail le fonctionnement du monnayeur automatique.

Comment fonctionne un monnayeur automatique ?

Dans les petits commerces, les clients continuent de privilégier le paiement en monnaie. En effet, près de 60% des paiements se font encore en espèces dans les commerces de proximité. Pour rendre plus rapide l’encaissement pour ces transactions et les sécuriser au mieux, le monnayeur automatique apparaît comme la solution la plus intéressante qui soit.

Reliée à la caisse enregistreuse, cette machine va calculer instantanément la somme restante à payer et rendre la monnaie aux clients. En plus d’être rapide, le monnayeur automatique permet d’éviter les éventuelles erreurs de caisse qui peuvent survenir. Avec le monnayeur automatique, vous pourrez ainsi améliorer considérablement la gestion de vos paiements au quotidien.

Pourquoi installer un monnayeur automatique ?

En plein développement ces dernières années, le monnayeur automatique est une installation de paiement efficace et de plus en plus utilisée par les petits commerçants. Le succès de cette installation s’explique par les nombreux avantages que présente le monnayeur automatique.

Paiements rapides et simplifiés

Lorsque les clients paient par espèces, cela demande plus de temps puisque vous devez vérifier le montant donné et calculer également la monnaie que vous devez rendre. Afin de simplifier ces opérations, le monnayeur automatique permet d’automatiser ces opérations. Connectée à la caisse enregistreuse, cette machine calcule instantanément le montant inséré par les clients. La technologie qui équipe ces machines évite ainsi à vos équipes le fait d’avoir à réaliser des calculs fastidieux et chronophages. Le monnayeur automatique est donc un outil essentiel au quotidien pour simplifier et fluidifier au mieux les paiements par espèces.

Amélioration de la gestion des comptes

Les erreurs de caisse sont de véritables risques pour les finances d’un magasin. En effet, au quotidien, il est possible que vos équipes puissent faire des erreurs dans leurs calculs, que ce soit au niveau du montant encaissé ou de la monnaie rendue. Grâce au monnayeur automatique, vous n’aurez plus ce type de problèmes et vous n’aurez plus à vous soucier de ce genre d’erreurs comptables. En plus d’empêcher la survenue de ce type d’erreurs, le monnayeur automatique facilite également la clôture de caisse. À la fin de journée, vous pourrez consulter le récapitulatif des sommes encaissées, vous permettant ainsi d’avoir un bilan immédiat de tous les paiements en espèces.

Sécurité des paiements

En plus de faciliter la gestion des transactions, le monnayeur automatique va assurer également la sécurité de vos liquidités. Contrairement à une caisse classique qui est exposée aux risques de vol, le monnayeur automatique permet d’encaisser toute la monnaie dans un endroit parfaitement sécurisé et à l’abri des risques de vol. La sécurité qu’offre cet appareil se retrouve aussi au niveau de la vérification de l’authenticité de la monnaie. En effet, la technologie qui équipe ce genre de machine permet de repérer automatiquement les éventuels faux billets.

Conforme aux normes sanitaires

Les pièces et les billets sont des vecteurs importants de bactéries. Grâce au monnayeur automatique, vous évitez ainsi ces risques du fait que tous les encaissements se passent par la machine. Pour tous les paiements en espèces, vos équipes n’auront plus à manipuler des espèces, ce qui permet de respecter au mieux les règles en matière d’hygiène.

Toporder : trouvez le bon monnayeur automatique

Le monnayeur automatique est donc une installation qui présente de nombreux avantages au quotidien pour les commerçants. Permettant de simplifier et de sécuriser les transactions en espèces, ce genre de machine s’avère être un outil essentiel pour les petits commerçants. Pour être sûr de profiter pleinement de tous les atouts de cette machine de paiement, il convient de choisir le modèle qui répond le mieux à vos besoins et qui correspond aux caractéristiques de votre boutique. Avec Toporder, vous êtes assuré de choisir un monnayeur automatique performant et qui s’adaptera au mieux à vos besoins.