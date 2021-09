Quels sont les jeux gratuits Playstation Plus d’octobre 2021 ?

Le programme PlayStation Plus d’octobre 2021 a été dévoilé, avec Mortal Kombat X et Hell Let Loose. Essentiellement la version Sony du Xbox Game Pass, le service PlayStation Plus permet aux abonnés d’accéder à un vaste catalogue de titres PS4 et PS5 en constante expansion, moyennant un petit abonnement mensuel, de nouveaux titres étant ajoutés chaque mois.

Le service PlayStation Plus propose un large éventail de jeux vidéo différents, allant de petits titres comme Worms Rumble et Rocket Arena à de gros titres triple A comme Final Fantasy VII Remake et Star Wars Squadrons. En plus des jeux, les responsables de PlayStation Plus envisagent d’ajouter des films et des émissions de télévision au service, une telle extension ayant été testée en Pologne plus tôt cette année. Entre-temps, le service d’abonnement en ligne PS Now de PlayStation a connu une hausse du nombre de nouveaux abonnés l’année dernière, en partie grâce à la pandémie de COVID-19 qui a forcé tout le monde à rester à l’intérieur – bien que cette tendance semble se ralentir en raison de la vaccination d’un plus grand nombre de personnes et de la levée des mesures de confinement COVID.

PlayStation a maintenant confirmé la liste officielle des nouveaux jeux disponibles sur PlayStation Plus pour le mois d’octobre. Il s’agit du STR Hell Let Loose de 2019 (qui permet aux joueurs de s’engager avec leurs amis dans des batailles massives à 100 joueurs) pour PS5, de la simulation sportive PGA Tour 2K21 centrée sur le golf et du jeu de combat Mortal Kombat X de NetherRealm de 2015 pour PS4. Ces trois jeux seront disponibles pour les abonnés PS Plus du mardi 6 octobre au 1er novembre.

La liste des titres PlayStation Plus d’octobre 2021 a déjà fait l’objet d’une fuite en ligne en début de semaine, comme ce fut le cas pour Hitman 2 et Predator : Hunting Grounds. Avant cela, les titres PS Plus d’août 2021, Hunter’s Arena : Legends, Plants vs. Zombies : Battle for Neighborville, et Tennis World Tour 2 ont été révélés prématurément par des initiés de Sony. Toutes les rumeurs ou informations en ligne concernant les nouveaux jeux PS Plus ne se sont pas avérées exactes. Le développeur Bloober Team a ainsi démenti les spéculations selon lesquelles son titre d’horreur psychologique The Medium serait ajouté au service en août.

Le programme PlayStation Plus d’octobre 2021 propose un assortiment restreint mais varié de jeux de qualité, allant des sports de sang brutaux de Mortal Kombat X à la toile de fond de la Seconde Guerre mondiale de Hell Let Loose, en passant par les verts apaisants de PGA Tour 2K21. Les abonnés PS Plus pourront télécharger ces trois titres à partir de mardi prochain, juste à temps pour le début de la saison d’Halloween.