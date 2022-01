Quels métiers et formations en astrologie pour une reconversion en 2022 ?

S’il ne s’agissait que d’une simple idée au départ, votre reconversion professionnelle semble de plus en plus concrète au fil du temps. Un tournant qui vous permettra d’exercer un métier plus en accord avec vos principes et vos aspirations pour prendre soin de vous, mais aussi des autres. De plus, en consultant des sites spécialisés, vous découvrez des métiers et formations insoupçonnées auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé de prime abord. Afin de vous accompagner dans ce choix de carrière, nous vous présentons ci-dessous des métiers en lien avec l’astrologie pour une reconversion en 2022.

Le pouvoir des astres pour guider vos consultants

L’astrologie est une pratique qui existe depuis des millénaires à travers le monde. Grâce aux positions des planètes et à leur influence sur la Terre et les Hommes, les astrologues utilise une méthode divinatoire ancienne pour guider leurs consultants. Il s’agit alors de mieux se comprendre soi-même, mais aussi se rassurer quant à l’orientation choisie notamment. En Chine, en Amérique, ainsi qu’en Europe, les historiens et les archéologues ont d’ailleurs pu constater la présence de cet art divinatoire grâce à la découverte de tablettes d’argile prouvant l’étude des cycles lunaires.

Une aide plurielle pour répondre aux besoins de chacun

L’étude des astres et de leur influence permet de proposer un accompagnement personnalisé et unique à chacun de vos consultants. Quelle que soit leur demande ou leurs préoccupations en venant vous trouver, ces derniers peuvent profiter de l’astrologie pour y vois plus clair rapidement. Quel que soit le profil de votre consultant, vous pouvez donc acquérir les compétences et les connaissances requises pour l’aider dans de multiples domaines. Les Égyptiens se servaient d’ailleurs de l’astrologie pour prévoir leurs récoltes et reconnaissaient l’influence des astres sur le parcours des Hommes selon leurs dates de naissance.

Une analyse antique qui apparaît aujourd’hui comme le précurseur de l’astrologie pratiquée de nos jours. En effet, le moment de la naissance d’une personne détermine son thème natal et permet à l’astrologue de définir précisément le caractère, la personnalité, mais aussi la destinée de chacun. Si l’astrologie se base sur des observations similaires à celle de l’astronomie, il est toutefois important de constater qu’elle n’est pas considérée comme une science exacte. Une reconversion dans ce domaine vous pousse donc à exercer en tant qu’indépendant et à démarcher vos consultants.

Différentes conceptions selon vos affinités

L’astrologie a trouvé sa place dans de nombreuses civilisations au cours de l’Histoire. Selon les zones géographiques et au fil des siècles, différents mouvements de cet art divinatoire ont ainsi vu le jour. Lorsque vous souhaitez vous reconvertir et devenir astrologue, il convient alors de vous rapprocher de professionnels qui appliquent une conception qui vous parle et vous intéresse.

Astrologie Humaniste

L’astrologie humaniste se caractérise par son approche non-fataliste et non-manichéenne. En effet, si le thème natal implique un potentiel et une direction qui ne peuvent être changé, l’Homme est libre de suivre son propre chemin et de décider comment utiliser ce potentiel à sa disposition.

Astrologie Conditionnaliste

Selon l’astrologie conditionnaliste, la psychologie des Hommes est directement influencée par la position des astres. Un héritage céleste qui complète l’environnement social et culturel, familial et géographique dont chaque individu dispose.

Astrologie Holistique

Plus spirituelle encore, l’astrologie holistique est une conception qui a été particulièrement explorée dans les années 1980 en France. Une forme transitoire qui a permis de relier l’astrologie humaniste à l’astrologie karmique.

Astrologie Structurale

L’astrologie structurale donne une plus grande liberté au consultant et s’attache à ne pas parler du futur de manière imposée. L’Homme, lorsqu’il dispose de tous les éléments pour comprendre pleinement son environnement et les cycles auxquels il est soumis, peut ainsi décider librement d’agir pour modifier sa destinée.

Astrologie Karmique

L’astrologie karmique se fonde sur l’influence des astres, mais aussi sur la notion de vies antérieures. Les motivations profondes du consultant sont ainsi étudiées afin de lui permettre une certaine libération et le conduire à des incarnations futures idéales. Le sens du développement personnel prend donc encore une autre dimension dans cette conception de l’astrologie.

Où se former à l’astrologie pour votre reconversion ?

L’astrologie n’étant pas reconnue en tant que science, il n’existe aujourd’hui aucune institution établie vous formant à cet art divinatoire. Si vous souhaitez vous reconvertir dans ce domaine, votre apprentissage doit donc s’effectuer auprès d’un astrologue déjà formé. Ce dernier pourra vous enseigner les différentes méthodes liées à cette pratique et vous permettre de guider à votre tour des personnes sur des questions variées.