Quels jeux Xbox Next-Gen Reveal internes arrivent sur PS5?

Inside Xbox d’aujourd’hui nous a donné un aperçu de quelques jeux de nouvelle génération tiers, et bien que nous sachions que chacun d’entre eux arrive au moins sur la Xbox Series X, cela a laissé une question quant aux jeux qui pourraient faire la multiplateforme passer à la PS5. Sony n’ayant pas encore officiellement dévoilé la PS5 de manière considérable, les efforts de marketing tiers restent un peu ralentis. On ne sait pas exactement quelles autorisations les studios tiers doivent obtenir pour annoncer des jeux pour PS5 par rapport à ceux qui restent silencieux jusqu’à ce que Sony nous donne un meilleur aperçu de la prochaine PlayStation.

Tout ce qui a été diffusé en direct le 7 mai 2020 sur Inside Xbox était une tierce partie et Microsoft n’en a présenté aucun comme «exclusif à la console Xbox», alors quels sont les jeux révélant la nouvelle génération d’Inside Xbox sur PS5? Voici tout ce qui a été annoncé lors de l’émission d’aujourd’hui et ce que nous savons des chances de chacun de se rendre sur PlayStation.

Tous les jeux Xbox Next-Gen dévoilés

Bright Memory Infinite

Vous venez sur PS5? Non confirmé, mais probable

Cross-Gen? Oui

Un jeu époustouflant créé par une équipe de développement composée d’un seul homme (plus une certaine externalisation), Bright Memory Infinite a été confirmée pour la génération actuelle il y a quelques mois. Bien qu’il n’y ait aucune mention d’une sortie PS5 nulle part, il serait étrange de voir le jeu arriver à la fois sur PS4 et Xbox One de cette génération, mais uniquement sur la prochaine génération de série X. Attendez-vous à une confirmation PS5 quelque temps après que Sony ait dévoilé complètement la PS5.

DiRT 5

Vous venez sur PS5? Oui

Cross-Gen? Oui

Le prochain jeu de course de Codemasters est DiRT 5, et cela arrive sur presque toutes les plates-formes imaginables, y compris Stadia l’année prochaine. Alors oui, bien que la prochaine génération fasse la une de la sortie de ce jeu, elle sera également disponible pour les plateformes de génération actuelle.

Mépris

Vous venez sur PS5? Non

Cross-Gen? Non

Désolé les fans de PlayStation, Mépris est une console Xbox exclusive, disponible uniquement sur la Xbox Series X et le PC (via Steam, Windows Store et GOG). Cela a été confirmé par le développeur sur la liste Steam du jeu. Il ne vient pas non plus sur la Xbox One de cette génération, alors même si de nombreux jeux seront trans-génération, Mépris est l’une des rares versions Xbox Series X de nouvelle génération.

Refrain

Vous venez sur PS5? Oui

Cross-Gen? Oui

Refrain arrive définitivement sur la PS5, ainsi que sur la PS4. Les deux logos figurent en bonne place sur le site officiel du jeu et dans le communiqué de presse envoyé. Le jeu spatial de science-fiction arrivera également aux deux générations de Xbox, PC, ainsi qu’à une version Stadia.

Madden NFL 21

Vous venez sur PS5? Oui

Cross-Gen? Oui

Il s’agit d’un jeu de sport EA, bien sûr, il arrive sur PS5 et bien sûr, il sera cross-gen. Ces choses se vendent comme des petits pains et EA ne voudra pas laisser de revenus potentiels sur la table.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Vous venez sur PS5? Non confirmé, mais probable

Cross-Gen? Oui

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 a déjà été annoncé en tant que jeu PS4, Xbox One et PC. Avec sa confirmation en tant que titre Xbox Series X, nous verrons très probablement également une sortie équivalente pour le titre World of Darkness de Paradox Interactive sur la PS5 à la même époque, bien que le studio ne l’ait pas encore officiellement confirmé.

Appel de la mer

Vous venez sur PS5? Non confirmé, peut être exclusif à la console Xbox

Cross-Gen? Oui

Appel de la mer est une aventure à la première personne enchanteresse entièrement exprimée par la talentueuse Cissy Jones. Nous savons avec certitude qu’il arrive sur PC, Xbox One et Xbox Series X, mais comme le site Web et les canaux de médias sociaux du jeu ne font aucune mention de PS4 ou PS5, il est possible que le jeu ignore complètement la PlayStation, ou du moins soit une exclusivité chronométrée pour l’instant. Je compte celui-ci pour le moment.

L’ascension

Vous venez sur PS5? Non

Cross-Gen? Non

Parce qu’on ne peut pas avoir trop de jeux cyberpunk dans un futur dystopique chargé de machines, L’ascension est un shmup isométrique de haut en bas. Malheureusement, les joueurs PlayStation et ceux qui ne mettent pas à niveau la Xbox One seront laissés pour compte. Selon un tweet de Xbox, L’ascension est une exclusivité Xbox Series X.

Le moyen

Vous venez sur PS5? Non confirmé, peut être chronométré exclusif à Xbox

Cross-Gen? Non

Bloober Team a déjà une histoire d’exclusivité chronométrée Xbox avec Blair Witch, Un jeu qui est finalement arrivé sur PS4 aussi. Maintenant, Le moyen n’est annoncé que pour PC et Xbox Series X, mais cela n’exclut pas complètement une version PS5 à un moment donné. le Silent Hill compositeur travaille même sur le jeu, c’est donc un énorme avantage pour Microsoft.

Nexus écarlate

Vous venez sur PS5? Non, pas à ce stade

Cross-Gen? Oui

Nexus écarlate est un jeu Bandai Namco qui devient un anime complet, et pour l’instant il n’est annoncé que sur Xbox One et Xbox Series X. Malheureusement, il ne semble pas que les joueurs PlayStation pourront y jouer, sauf si une confirmation PlayStation arrive à une date ultérieure.

Deuxième extinction

Vous venez sur PS5? Non, pas à ce stade

Cross-Gen? Oui

Certains disent que ça ressemble destin avec des dinosaures. Certains disent que c’est Turok se rencontre Laissé pour mort. Peu importe comment vous le décrivez, Deuxième extinction ramène les dinosaures d’une manière considérable, avec un combat viscéral qui voit les créatures déchaînées déchirées en morceaux sanglants lorsque vous les tondez avec votre équipe. Malheureusement, il ne semble pas encore qu’il soit destiné à PlayStation. Le site Web ne montre que les logos Xbox One et Steam, et évidemment, il viendra également à la série X, mais aucune mention de PlayStation, PS5 ou autre.

Yakuza: comme un dragon

Vous venez sur PS5? Non confirmé, mais probable

Cross-Gen? Oui

Yakuza 7, mieux connu comme Yakuza: comme un dragon, a déjà été annoncé pour les consoles de la génération actuelle (en fait, il est déjà disponible au Japon), mais nous savons maintenant qu’il sera disponible sur Xbox Series X au jour du lancement. Ne vous attendez pas à ce que celui-ci manque la PS5, surtout compte tenu de l’histoire de la série avec la plate-forme PlayStation.

Assassin’s Creed Valhalla

Vous venez sur PS5? Oui

Cross-Gen? Oui

Le dernier titre que nous avons pu voir était la bande-annonce de gameplay promise (et plutôt anti-climatique) pour Assassin’s Creed Valhalla. Celui-ci arrive définitivement sur PS5, et peut-être que la vitrine de Sony nous donnera un aperçu du gameplay au lieu d’une bande-annonce sophistiquée dans le moteur qui n’a pas montré ce que le joueur fera réellement.

Avec le prochain événement de Microsoft qui n’aura pas lieu avant juin (un événement «spécial» d’une sorte qui ne prendra pas la forme d’une Xbox traditionnelle à l’intérieur) et la vitrine première partie étant en juillet, la balle est maintenant dans le camp de Sony pour révéler la PS5 et commencer à parler de ses propres plans de nouvelle génération. Les rapports les plus récents ont mis la date de révélation de la PS5 le 4 juin, mais cela n’est pas confirmé par Sony et nous laisse patiemment (ou pas si patiemment) attendre que Sony décide enfin de lever complètement le rideau sur sa plate-forme de nouvelle génération.