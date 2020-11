Photo par Igor Golovniov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Une nouvelle étude a révélé que le bain de bouche pourrait être efficace pour arrêter la propagation du coronavirus. Si votre routine de soins dentaires contient du chlorure de cétylpyridinium, vous pourriez avoir de la chance!

La semaine prochaine, le gouvernement décidera s’il convient de prolonger efficacement le verrouillage de l’Angleterre, car un système de niveau plus dur pourrait être nécessaire pour arrêter la flambée des infections à coronavirus.

Bien qu’une nouvelle étude suggère qu’une chose différente pourrait être en mesure d’arrêter la flambée des infections, lisez la suite pour en savoir plus!

Quels bains de bouche contiennent du chlorure de cétylpyridinium

Une étude suggère que les gouttelettes de salive peuvent être réduites si les personnes utilisent un bain de bouche contenant un produit chimique appelé chlorure de cétylpyridinium. Voici quelques bains de bouche qui en contiennent:

Bain de bouche Dentyl

Rince-bouche multi-protection Crest Pro-Health

Colgate Total Pro-Shield

Bain de bouche quotidien Sensodyne Pronamel

Rince-bouche sans alcool Oral-B Pro-Expert Multi-Protection

Colgate Plax Cool Mint

OraCare + Bain de bouche au fluorure sans alcool Sensitive

Un bain de bouche contenant du chlorure pourrait aider à arrêter le taux d’infection grâce au produit chimique car il a la capacité de tuer 99,9% des agents pathogènes dans la bouche. Le professeur Valerie O’Donnell, du Systems Immunity Research Institute de l’Université de Cardiff, a déclaré que l’étude était prometteuse, mais que des recherches supplémentaires étaient nécessaires.

Le professeur O’Donnell a déclaré: «Notre point de vue est que les études in vitro (y compris celle-ci et aussi deux autres études récentes qui ont montré la même chose pour la Listerine et la PVP-I) sont très encourageantes mais jusqu’à présent, les études in vivo n’ont pas encore été publié. »

Qu’est-ce que le chlorure de cétylpyridinium?

Le chlorure de cétylpyridinium est un agent antimicrobien bien connu utilisé dans les bains de bouche en vente libre pour favoriser la santé dentaire car il est efficace contre la plaque dentaire. Le produit chimique a des propriétés antiseptiques efficaces pour tuer les bactéries et autres micro-organismes.

Une étude distincte a été lancée au Pays de Galles en août pour étudier les avantages potentiels du bain de bouche dans la lutte contre le virus. Les patients atteints de coronavirus de l’hôpital universitaire du Pays de Galles à Cardiff ont participé à la recherche pour voir si cela peut réduire les niveaux de Covid dans la salive.

Non seulement ce produit chimique se trouve dans les bains de bouche, mais il est également présent dans une gamme de dentifrices, de pastilles, de sprays respiratoires et de sprays nasaux.

