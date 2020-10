Quelqu’un fabrique déjà des plaques personnalisées pour changer l’apparence de votre PS5

in

La PS5 n’est pas encore sortie, et il existe déjà une entreprise qui fabrique des plaques personnalisées pour changer la couleur blanche brillante présentée sur la console.

Appelées PlateStation (et non connectées à Sony ou PlayStation en aucune façon), ces plaques remplaceront directement la plaque actuelle que vous trouverez sur la console PlayStation 5. Je ne trouve nulle part sur le site où il raconte de quoi ces assiettes sont faites, mais elles sont actuellement disponibles en cinq coloris assez doux: Chromatic, Cherry Red, Camo, Limited Edition Matte Black et Indigo Blue.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, la PlayStation 5 peut être décomposée relativement facilement, ce qui rend le passage à ces nouvelles plaques assez simple.

Chacun de ces remplacements de PlateStation vous coûtera 39,99 $, ce qui, honnêtement, ne semble pas terrible si vous essayez de réorganiser complètement l’apparence de votre console d’un blanc éclatant. La société note que les plaques personnalisées seront expédiées le ou avant le 12 novembre.

