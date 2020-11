Quelqu’un a refait les jeux Zelda CD-i, et ils sont plutôt bons maintenant

Même les pires jeux ont des fans. Lien: The Faces of Evil and Zelda: Wand of Gamelon, ces tristement célèbres jeux de plate-forme Legend of Zelda pour le CD-i, ont de vrais croyants, et l’un de ces individus dévoués les a refaits pour qu’ils soient en fait des expériences passables.

Les remakes sont l’œuvre de Dopply, un développeur qui a appris lui-même Game Maker au cours de quatre ans à utiliser le projet. Dans un fil Twitter fournissant des liens de téléchargement et des informations, il répertorie ce qui a été corrigé et ajouté, comme le mode grand écran, les sous-titres, les sprites retouchés et les éléments à débloquer. Ce ne sont pas des remakes 1: 1, dit-il, mais ils «capturent l’esprit».

Ces deux, et un troisième appelé Zelda’s Adventure, étaient le résultat de négociations entre Philips et Nintendo pour un add-on sur disque à la SNES. Le matériel ne s’est jamais produit, mais Philips a obtenu les droits de créer des jeux tiers basés sur les propriétés de Nintendo et a ainsi développé cette trilogie de projets Legend of Zelda pour le CD-i. Developer Animation Magic était sous-financé et travaillait à un redressement serré, et les résultats sont trois retombées brisées, à la limite et illisibles qui sont rarement reconnues en dehors des cercles de passionnés.

Mis à part le cynisme, si le travail de Dopply suscite ici un certain intérêt pour cette étrange partie de l’histoire de Nintendo, tant mieux pour la compréhension culturelle de l’une des plus grandes franchises du jeu. Ses efforts rejoignent la Zelda CD-i Reanimated Collab, où des centaines d’artistes ont refait les cinématiques de dessins animés des jeux d’aventure. Ensemble, ils rendent ces fragments tant décriés de l’histoire du jeu plus jouables qu’ils ne l’ont jamais été.

Vous pouvez télécharger les jeux gratuitement ici ou ici. Dopply ne fera aucune mise à jour, mais vous pouvez rejoindre la communauté Discord pour discuter des tenants et aboutissants de cette entreprise.