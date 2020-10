Quelqu’un a diffusé des jeux via xCloud de Microsoft sur un réfrigérateur

in

Le service xCloud de Microsoft a parcouru un long chemin depuis les débuts du service, mais il n’est toujours pas disponible sur iOS grâce aux restrictions d’Apple. En attendant que Microsoft trouve une solution de contournement, vous pourriez peut-être jouer sur un autre appareil? Que diriez-vous d’un réfrigérateur intelligent, comme l’utilisateur Instagram Richard Mallard?

Oui, nous avons dit frigo. Jetez un œil à la vidéo ci-dessous qu’il a téléchargée sur YouTube, montrant xCloud diffusant joyeusement des jeux Xbox Game Pass Ultimate sur son réfrigérateur intelligent Samsung. Vraiment, quel moment pour être en vie.

Cet exploit de merveille d’ingénierie nécessitait un peu de raffinement, l’application xCloud Android étant chargée sur le réfrigérateur. Pourtant, c’est assez impressionnant et montre parfaitement que xCloud n’a pas besoin d’un appareil puissant pour jouer. Je le sais bien, car j’utilisais un smartphone à 100 $ pour tester xCloud et d’autres services de streaming de jeux, qui fonctionnaient parfaitement une fois l’application chargée.

Richard a montré Doom éternel et une variété d’autres jeux Xbox, tous fonctionnant sans problème sur le réfrigérateur avec une manette Xbox connectée. Pas du genre à se reposer sur ses lauriers, il a maintenant xCloud fonctionnant sur une smartwatch, pour le nec plus ultra du jeu mobile. Fantastique.

C’est formidable de voir qu’Android permet ce genre de chose, mais cela montre la différence flagrante entre les deux systèmes d’exploitation mobiles les plus courants, Android et iOS. Apple a effectivement expulsé xCloud et Stadia de l’App Store jusqu’à ce que les développeurs soumettent chaque jeu qu’ils peuvent diffuser en tant qu’applications distinctes sur l’App Store.

Cela ne se produira peut-être pas, car Microsoft a décidé d’apporter xCloud au navigateur à la place, évitant ainsi l’App Store. Nous devrons attendre de voir comment cela se passe, car Apple a historiquement pris une position ferme contre tous les développeurs qui tentent de contourner les politiques de l’App Store.

Qu’est-ce que tu penses? Utilisez-vous xCloud? Comment l’aimes-tu? Faites-nous savoir ci-dessous dans les commentaires ou reportez la discussion sur notre Twitter ou Facebook.

Recommandations des éditeurs:

Attention, si vous achetez quelque chose via nos liens, nous pourrions obtenir une petite part de la vente. C’est l’une des façons dont nous gardons les lumières allumées ici. Cliquez ici pour en savoir plus.

Partager : Tweet