Quelqu’un a créé une carte de l’Europe entièrement jouable dans Minecraft

Vous êtes peut-être confiné chez vous pendant que le verrouillage gronde, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas sortir explorer le monde virtuel. Minecraft s’avère être une bonne destination pour cela, car les joueurs ont construit leurs retraites bien avant le début du verrouillage. Cette nouvelle recréation de l’Europe à l’échelle 1: 230, cependant, peut être l’un des projets les plus impressionnants que j’ai vus.

Le créateur, Frank Cesco, explique sur Reddit qu’ils ont utilisé un programme appelé QGIS pour «analyser et adapter les données d’altitude de la NASA, les données de bathymétrie GEBCO, les données de couverture terrestre de l’ESA et les données sur les rivières du WWF HydroSHEDS». Après cela, il a exporté les couches vers un programme appelé WorldPainter pour créer le monde Minecraft. Le tout a pris un mois au créateur, mais il dit que des années de recherche et de cartographie ont aidé. Si vous recherchez un sens de l’échelle, un bloc Minecraft couvre 230 mètres dans le monde réel, donc quatre blocs composent un kilomètre, à donner ou à prendre.

Si vous souhaitez faire une exploration virtuelle par vous-même, vous pouvez découvrir comment télécharger la carte dans la vidéo intégrée ci-dessous. Gardez à l’esprit que seule la version 1.12.2 ou inférieure de Minecraft pourra lire la carte. Cesco explique que les nouvelles versions du jeu de construction ne sont pas compatibles avec WorldPrinter.

Ce n’est pas non plus le premier projet de Cesco. Le créateur de la carte Minecraft a initialement recréé l’Italie, mais explique qu’il a dû mettre à niveau son PC pour gérer ce nouveau projet – il a maintenant un Intel Pentium G3220 et une GT 730 2 Go, si vous êtes curieux. Il dit également que faire le monde entier dans Minecraft serait même faisable, mais son PC n’est pas assez puissant. Tant pis.

Si vous souhaitez faire plus de tourisme virtuel dans Minecraft, d’autres joueurs travaillent actuellement à la reconstruction de Destiny, Doom et The Legend of Zelda. Nous avons également notre propre guide des graines Minecraft, si cela vous plaît.

