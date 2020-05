Quelques bonnes nouvelles se vendent à CBS – / Film

Quelques bonnes nouvelles, une série Web qui était essentiellement John Krasinski assis dans sa maison en train de gaffer devant une webcam au nom de remonter le moral des personnes en quarantaine, se déplace dans le monde. Krasinski a vendu les droits de l’émission Web à CBS après une guerre d’enchères. De plus, il ne l’hébergera plus. Des sources disent que Krasinski hésitait à vendre ce qui avait commencé comme une émission gratuite sur YouTube pour aider à distraire les gens dans le verrouillage, mais à la fin, l’argent a gagné.

Écoutez, je n’imprime pas M. John Krasinski d’avoir vu une occasion de gagner plus d’argent. Moi aussi, j’aimerais vendre pour des tonnes d’argent. Mais il y a quelque chose de particulièrement inconvenant dans tout cet accord, presque comme si Krasinski avait trouvé sournoisement un moyen de profiter de ces temps incertains. Quelques bonnes nouvelles ressemblait à une alouette – une distraction inoffensive sans aspirations plus grandes. Cependant, comme le rapporte THR:

L’équipe de Krasinski a reçu un flot de demandes de renseignements après SGNPremier épisode viral, avec des prétendants, y compris des réseaux de diffusion et des services de streaming. Son plan initial était de continuer à faire SGN pour le public large et gratuit fourni par YouTube. La série continuant de produire des épisodes viraux hebdomadaires (financés par le Bureau grad et Jack Ryan star), les sociétés commanditaires ont commencé à embarquer dans la série avec des cadeaux. AT&T, par exemple, a offert un cadeau aux premiers intervenants de Covid, tandis que les Red Sox de Boston ont fourni des billets pour les prochains matchs. Avec l’accord ViacomCBS, la deuxième fenêtre à travers les réseaux linéaires poursuivra la vision de Krasinski de voir SGN les épisodes atteignent un large public.

Selon le rapport, CBS All Access diffusera probablement les premiers nouveaux épisodes avant « qu’ils ne migrent vers un certain nombre de réseaux linéaires de la société ». Krasinski n’hébergera plus, mais servira plutôt de producteur exécutif, un nouvel hôte étant annoncé à l’avenir. La série sera également produite via Comedy Central Productions. Concernant la vente, Krasinski a déclaré:

«Je ne pourrais être plus excité et fier de travailler en partenariat avec CBS / Viacom pour pouvoir apporter Quelques bonnes nouvelles à tant de gens! Dès le premier épisode, notre objectif était de créer une émission de nouvelles entièrement dédiée à la bonne nouvelle. Je ne m’attendais jamais à rejoindre les rangs d’une organisation de presse historique comme CBS. »

Encore une fois: je ne blâme pas Krasinski d’avoir accepté cet accord. Mais cela ne signifie pas non plus que je dois l’aimer.

