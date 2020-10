Quelles voitures Maruti recevront à nouveau un moteur diesel BS6?

De nouveaux rapports suggèrent que Maruti vise à ramener son moteur diesel, cependant, uniquement pour certains modèles. Voici la liste d’entre eux.

Les rapports suggèrent que Maruti envisage de ramener ses moteurs diesel, qui ont été abandonnés en raison des normes BS6. Presque toutes les voitures Maruti avaient un cœur diesel, cependant, toutes ne sont plus que des modèles à essence. Alors que Maruti prétend qu’il s’agit d’un changement positif, de nombreux acheteurs potentiels n’étaient pas satisfaits de cette décision.

Récemment, il y a eu divers plans d’espionnage de voitures Maruti testées avec des moteurs diesel. Ceux-ci incluent Ertiga, S-Cross et Ciaz repérés. Surtout, le quatre cylindres DDiS 225 de 1,5 litre fera son retour et non les moteurs MJD. Ce moteur particulier est d’origine locale et a été lancé en 2019 même.

Ainsi, Maruti ramènera les brûleurs à mazout, mais seulement pour quelques voitures. La liste comprend Maruti Ciaz, Ertiga, XL6 et S-Cross. Ce qui reste incertain, c’est que si Vitara Brezza et Baleno retrouveront également leur moteur diesel. Cependant, il existe de légères spéculations selon lesquelles Brezza pourrait également l’obtenir.

Le moteur diesel de 1,5 litre est bon pour 100 PS et 225 Nm de couple de pointe, qui sera associé à une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses. Les chiffres de puissance seront modifiés selon la voiture, en fonction des conditions. Avec la relance des voitures diesel Maruti, il peut enfin rattraper son retard sur le marché.

À la suite de Maruti, de nombreux autres constructeurs automobiles ont décidé d’arrêter les moteurs diesel et de se concentrer uniquement sur les voitures à essence. Volkswagen, Audi, Skoda, Renault et Nissan l’ont déjà fait. D’autres fabricants ont également abandonné les moteurs diesel sur leurs voitures d’entrée de gamme. Cependant, ces marques ne ramènent certainement pas leurs moteurs diesel.