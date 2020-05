Quelles sont vos meilleures suppositions pour Michael Gray? Daily LITG, 5 mai 2020.

Ce sont des moments étranges, mais The Daily LITG est en train de devenir un moyen précieux de quantifier exactement ce que la culture geek de la bande dessinée est en train de faire en cette période d’épreuve. Wonder Woman se méprenant en tant que cosplayeuse dans sa propre bande dessinée semble être devenue virale, mais il y a des suppositions amusantes quant à savoir qui est Michael Gray. Dan DiDio dit que ce n’est pas lui, mais les trois favoris sont Devin Grayson, JMS et Geoff Johns. Bienvenue à tous, au quotidien Lying In The Gutters, une longue course autour de la veille et de la veille. Vous pouvez vous inscrire pour le recevoir par e-mail ici.

Wonder Woman, Shane Davis, Michael Gray et les 10 histoires les plus lues hier

Bleeding Cool continue de rapporter la fermeture de l’industrie de la bande dessinée, avec plus d’aventures de cosplay de Wonder Woman, Shane Davis se battant pour son œuvre et le mystère de Michael Gray. Tenez-vous avec votre Daily LITG.

Quand Wonder Woman se trompe de cosplayeuse Doctor Who: Steven Moffat sur ce futur médecin de 2008, tout le monde a manqué Qui sur terre est le nouveau scénariste de Batman de Michael Comics, Michael Gray? Shane Davis de DC Comics sur son combat pour récupérer ses œuvres Emily Cook sur Doctor Who Rewatch Issues; Neil Gaiman publie son soutien Britt Baker révèle les détails intimes de sa relation avec Adam Cole Fils prodigue: nos réflexions sur les possibilités de la saison 2 de la série FOX Amazon Glitchwatch: Dark Horse Omnibus et TPB gratuitement, maintenant Warren Ellis a prévu une nouvelle empreinte de bande dessinée – jusqu’à ce que les choses changent La star de l’histoire d’horreur américaine Sarah Paulson publie Coven BTS Snake Pic

Rosenberg, Cebulski, Mackie, Evans et les 5 histoires les plus lues il y a un an

Il y a un an, C.B. Cebulski parlait d’une bande dessinée qui pourrait se vendre à un million d’exemplaires. Nous n’avons jamais découvert ce que cela pouvait être.

Équipes surprises lors de la journée de la bande dessinée gratuite des Avengers (Spoilers) Un tout nouveau venin – ou est-ce? Spoilers gratuits pour la journée de la bande dessinée C.B.Cebulski prétend avoir l’idée de vendre un million de bandes dessinées et c’est probablement une relance de Star Wars (MISE À JOUR) Daily ‘Dune’: Rebecca Ferguson dit que Josh Brolin est un « vrai B ** ch » Mark Buckingham co-écrit Miracleman avec Neil Gaiman et dessine la conclusion

Événements de bande dessinée se déroulant aujourd’hui

Il y aurait également eu des signatures, des apparitions, des symposiums, toutes sortes d’événements liés à la bande dessinée. Mais quelques-uns sont allés en ligne, et voici certains se produisent encore aujourd’hui, sur le Daily LITG.

Anniversaires de l’industrie de la bande dessinée, aujourd’hui

Il n’y a peut-être pas beaucoup d’ambiance de fête en ce moment. Ou s’il y en a, la police viendra vous arrêter. Mais les gens de la bande dessinée vieillissent toujours et célèbrent toujours cette date spéciale.

Peter Hogan, co-créateur de Étranger illégal.

co-créateur de Étranger illégal. David Lloyd , éditeur d’ACE Comics Weekly, co-créateur de V pour Vendetta.

, éditeur d’ACE Comics Weekly, co-créateur de V pour Vendetta. Mike Collins, artiste de Une princesse très privée et designer pour Docteur Who.

artiste de Une princesse très privée et designer pour Docteur Who. Toby Cypress, artiste sur Pays des morts.

artiste sur Pays des morts. Lauren Perry, éditeur sur Mon petit Poney et La culotte du diable.

éditeur sur Mon petit Poney et La culotte du diable. Matthew Kayal de Le théâtre à double canon présente.

Intéressé par plus de débats sur qui est Michael Gray, ou autre chose?