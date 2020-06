– – –

Quelles sont les théories de complot possibles pour Ozark Saison 4? Jonas deviendra-t-il le tueur?

La saison 3 de la célèbre série Ozark a été assez impressionnante et a attiré beaucoup de fans pour la série. Après le succès de la saison 3, les fans attendent avec impatience la nouvelle saison de la série sur Netflix. En fait, ils spéculent également sur ce qui pourrait être l’intrigue possible de la prochaine saison de la série. Jonah sera-t-il le tueur dans la prochaine partie ou non? Quelles sont les autres choses possibles?

– – –

La saison 4 est prête à frapper la plate-forme de streaming et bientôt ce sera le cliffhanger de la saison précédente. Dans la finale de la saison précédente, Wendy et Marty sont allés rencontrer Omar Navarro. Fils du couple Byrde, Jonah a ensuite grandi près de leur secret des cartels. Les gens continuent à deviner, Jonas sera-t-il notre nouveau centre d’attraction dans l’histoire ou non.

Jonah un tueur ou pas?

Le fils du couple Byrde, c’est-à-dire Jonah Byrde, était bien connu de l’Omar Navarro et de son terrifiant cartel. Il a toujours dépeint le rôle du gamin curieux depuis la première saison de la série. Il souhaitait en savoir plus sur ce système d’ententes et sur le fonctionnement de ce monde d’ententes. Dans la série, nous pouvons le voir regarder des vidéos sur les cartels et comment ils torturent les gens. Il découvre ensuite le monde du blanchiment d’argent et ses conséquences.

Detail Of Ozark Saison 4

La série a dépeint Jonas comme un coup de main à son père pour effacer l’argent du cartel, ils ont pris Ozark. Le personnage de Jonah développe maintenant un côté sombre et vague de lui. Il émerge comme un personnage sombre et féroce de la série. Il y avait des scènes qui le montraient grandissant. Il a pointé l’arme sur l’avocate Helen Pierce. Plus tard, il a montré toute la colère et la rage contre sa mère lorsqu’il a découvert son rôle dans la disparition de l’oncle Ben.

Selon les spéculations, nous pouvons voir Jonah comme le chef de gang dans la prochaine saison de l’émission. En fait, dans l’un des épisodes, il refuse de signer un formulaire d’interdiction des drogues. Il connaissait l’implication de sa famille dans ce trafic de drogue.

– – –