Quelles sont les tendances de l’immobilier en 2020 – .

28 juil

2020

Jusqu’à présent, cette année a été difficile, non seulement pour le marché immobilier, mais pour toutes les industries. Avec tant de choses, il est parfois difficile de prédire l’issue de la situation.

Indépendamment de la nouvelle situation, l’activité immobilière ne peut pas s’arrêter et vous devez être au courant de la dernière situation, que vous vendiez, achetiez ou restiez sur place.

Dans l’article d’aujourd’hui, nous couvrirons certaines des principales tendances immobilières dont vous devez être conscient afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions.

1. Les prix des maisons continuent d’augmenter

Beaucoup de gens s’attendaient à une baisse massive des prix des logements simplement en raison de la situation avec le coronavirus, mais en réalité, ils enregistrent toujours une hausse lente mais régulière.

En avril 2020, les prix des logements ont augmenté de 0,6%, ce qui représente une légère hausse par rapport aux 4% de l’année dernière.

Cependant, les prix des maisons ont commencé à reprendre la même tendance à la hausse et, en mai 2020, le prix a augmenté de 3%.

Vous n’avez donc pas besoin de vendre votre propriété si vous pensiez qu’il y aurait une baisse de prix considérable.

2. Les taux d’intérêt hypothécaires sont très bas

Même avant la pandémie, les taux d’intérêt hypothécaires avaient tendance à baisser et la situation se poursuivra jusqu’à la fin de cette année.

Certains pays ont les taux d’intérêt hypothécaires les plus bas qu’ils n’ont jamais été en plus de dix ans.

En fait, vous pouvez obtenir un prêt hypothécaire à taux fixe de 15 ans pour aussi peu que 2,69%, ce qui est un excellent taux d’intérêt.

C’est une situation gagnant-gagnant pour les vendeurs et les acheteurs. Les vendeurs pourront vendre des maisons beaucoup plus rapidement, car les acheteurs sont plus motivés à acheter la maison de leurs rêves, compte tenu du faible taux d’intérêt.

D’un autre côté, les acheteurs ont la possibilité d’économiser de l’argent qui servirait généralement à payer des intérêts plus élevés.

3. La majorité des acheteurs de maison sont des milléniaux

Qui achète une maison est un débat intéressant qui pourrait changer tout le fonctionnement du marché immobilier.

Actuellement, les milléniaux sont en tête du groupe le plus important pour les acheteurs de maisons neuves avec près de 40%.

Les milléniaux sont des personnes nées entre 1980 et 1998. La première tendance que le secteur immobilier adoptera consiste à transformer la façon dont ils présentent les propriétés aux acheteurs.

Par exemple, la génération Y préférera utiliser Internet pour une recherche de logement, les agences immobilières doivent donc cibler ce groupe d’audience. Pas étonnant qu’il y ait une énorme augmentation du démarrage d’une entreprise Internet.

De plus, la superficie en pieds carrés est importante, mais les milléniaux sont plus préoccupés par les frais de déplacement et la proximité de leur propriété avec les écoles et le quartier de bonne qualité.

4. Très peu probable de voir le crash du marché immobilier

Même si nous vivons peut-être la plus grande crise économique à laquelle le monde ait jamais été confronté, il semble que le marché immobilier en sortira à peine intact.

Cependant, il y a toujours une chance de voir l’effondrement du marché du logement à nouveau, mais c’est impossible à prévoir.

Si vous basez vos décisions sur la situation actuelle, c’est le bon moment pour acheter et vendre des maisons comme vous le feriez habituellement.

Le seul problème est que certaines agences immobilières ont du mal à trouver des clients car les gens économisent de l’argent à cause de la pandémie et certains d’entre eux ont perdu leur emploi.

5. Il y a un marché pour chaque maison

Quel que soit votre quartier, les acheteurs sont toujours intéressés. Nous avons connu une croissance rapide des prix des maisons au cours des deux dernières années.

En fait, la plus forte hausse s’est produite dans les quartiers mal notés. C’est pourquoi les vendeurs investissent leur argent dans l’achat de propriétés dans des quartiers mal notés et s’attendent à réaliser un bénéfice énorme lorsque le prix augmente.

Voici quelques-unes des tendances immobilières dont vous devez être conscient en 2020. Le secteur immobilier est difficile et vous devez faire beaucoup de recherches pour avoir une petite projection de l’avenir.

Ne feriez-vous pas des recherches sur les matchs précédents de la NBA avant de parier sur les matchs de basket-ball à BetAmerica?

Jusqu’à présent, tout se passe bien malgré la crise économique, mais seul le temps nous dira si cette histoire aurait une fin heureuse pour tout le monde.