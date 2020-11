Quelles sont les restrictions de niveau 3? Les règles de verrouillage expliquées avec le nouveau système Covid de l’Angleterre annoncé aujourd’hui

L’Angleterre est sur le point de revenir à un système à plusieurs niveaux après la fin du verrouillage, le 2 décembre.Boris Johnson exposera la stratégie de sortie de verrouillage du pays lundi après-midi.La newsletter i dernières nouvelles et analyses Il devrait annoncer que le système à trois niveaux sera rétabli , bien qu’il soit entendu qu’il sera renforcé.Plus de zones seront placées dans les niveaux deux et trois, où les restrictions seront également plus sévères qu’auparavant, en particulier pour les pubs et les restaurants.Quelles seront les restrictions de niveau trois après le verrouillage? Le plus grand changement est que On s’attend à ce que les pubs et les restaurants soient uniquement à emporter. Auparavant, les établissements d’accueil du niveau 3 étaient autorisés à rester ouverts s’ils servaient des repas copieux, et l’alcool ne pouvait être commandé qu’en plus de la nourriture. Cependant, cette règle devrait désormais s’appliquer au niveau 2. , la règle du niveau trois restant la même que celle du verrouillage.Les symboles et les commerces non essentiels pourraient être autorisés à rester ouverts à tous les niveaux, pour essayer de maintenir les entreprises à flot à l’approche de Noël .Boris Johnson annoncera le nouveau système lundi (Photo: Getty) Cependant, les cinémas, les coiffeurs et les salons de beauté resteront probablement fermés.Les tests de masse devraient être intensifiés dans les zones de niveau trois, leur donnant «une voie directe hors de Les restrictions les plus sévères ». Le Premier ministre devrait dire:« Le désintéressement des gens à suivre les règles fait une différence. «Le virus ne se propage pas aussi rapidement qu’il le ferait si nous ne nous lavions pas les mains, maintenant la distance sociale «Et en Angleterre, où des mesures à l’échelle nationale sont entrées en vigueur au début de ce mois, l’augmentation du nombre de nouveaux cas aplatit.» Où sera placé dans le niveau trois? Le gouvernement n’annoncera pas quels niveaux Chaque région tombera jusqu’à jeudi, mais on s’attend à ce que davantage de zones soient placées dans les niveaux deux et trois par rapport à octobre, avant le début du deuxième verrouillage national. Le nord-ouest de l’Angleterre est toujours la région la plus touchée. De grandes parties du Grand Manchester et du Lancashire ont enregistré plus de 400 cas de Covid-19 pour 100000 habitants au cours des sept jours précédant le 17 novembre, ainsi que dans certaines parties du nord-est, notamment à Newcastle et Middlesbrough, et dans le Staffordshire dans les Midlands. La majorité du reste du nord de l’Angleterre a enregistré plus de 200 cas pour 100 000 habitants, tout comme Londres, l’Essex, le Kent, Glasgow, le sud du Pays de Galles et certaines parties du sud-ouest, y compris Bath.

