Quelles sont les restrictions de Covid maintenant les règles du «  pare-feu  » sont terminées

Le verrouillage des «coupe-feu» de 17 jours au Pays de Galles a pris fin et a été remplacé par un nouvel ensemble de restrictions nationales plus clémentes. À partir du lundi 9 novembre, les entreprises non essentielles – y compris les pubs et les restaurants – pourront rouvrir. de socialiser en petits groupes, et les déplacements au Pays de Galles seront autorisés.Les dernières nouvelles et analyses de la newsletter iVoici tout ce que vous devez savoir.Quelles sont les nouvelles restrictions de Covid au Pays de Galles? Les pubs, restaurants et cafés peuvent désormais rouvrir, et les groupes jusqu’à quatre peuvent s’y rencontrer. Le couvre-feu de 22 h avant le verrouillage sera en place, les supermarchés sont autorisés à revendre des articles non essentiels, tandis que les magasins, les gymnases, les coiffeurs, les lieux de culte et les lieux de divertissement tels que les cinémas rouvriront également. bulle, et peuvent visiter les maisons de chacun. Jusqu’à 15 personnes peuvent se réunir à l’intérieur pour une activité organisée, comme le sport, et jusqu’à 30 à l’extérieur.Il n’y a aucune restriction sur les voyages au Pays de Galles, mais les personnes ne seront pas autorisées à voyager à l’extérieur du pays, sauf pour une excuse raisonnable comme le travail Les acheteurs font la queue pour Primark à Cardiff, alors que les restrictions sont assouplies (Photo: PA) Le Premier ministre Mark Drakeford a exhorté le public gallois à réduire le nombre de personnes qu’ils voient ainsi que le temps passé avec eux. Nous devons tous réfléchir à notre propre vie et à ce que nous pouvons tous faire pour assurer la sécurité de nos familles. Nous devons arrêter de penser à la limite maximale des règles et réglementations », a-t-il déclaré.« Le coronavirus est un virus hautement infectieux – il se développe au contact entre les personnes. Pour nous protéger les uns les autres, nous devons réduire le nombre de personnes avec lesquelles nous sommes en contact et le temps que nous passons avec elles. «Il y aura un nouvel ensemble de mesures nationales à partir d’aujourd’hui, qui suivront tous les efforts et sacrifices. «Nous ne pouvons pas revenir à la façon dont nous vivions nos vies et jeter tout ce dur travail.» Le coronavirus au Pays de Galles au Pays de Galles a enregistré près de 7 000 nouveaux cas de Covid-19 au cours des sept derniers jours. La dernière semaine du verrouillage a vu le nombre d’admissions à l’hôpital dépasser les niveaux du pic précédent du virus en avril.Le gouvernement gallois a également été confronté à des appels pour étendre les restrictions dans des zones des vallées du sud du Pays de Galles, y compris Merthyr Tydfil – qui est devenue la plus touchée. région du Royaume-Uni la semaine dernière avec 741 cas pour 100 000 personnes – alors que les niveaux élevés de transmissions continuent d’augmenter.

Purline ® Pbest Round, un chauffage de terrasse ultra puissant, propre, idéal pour les terrasses accueillant du publique. Pbest Round, Chauffage au bioéthanol pour terrasse, puissant et stylé pratique et propre. On avait les chauffage de terrasse électrique, on avait les chauffages de terrasse au gaz, il manquait les chauffage de terrasse au bio éthanol, c'est réglé, le sujet est a présent abordé, et de belle manière. Question

Les Confitures du Clocher Gelée de pétales de roses et roses trémières - Pot 165g Les confitures du Clocher ont lancé une gamme de gelée très originale, les herbiers du clocher. Cette gelée est à tartiner ou à diluer dans de l'eau chaude pour une infusion haute en saveurs.Quelle bonne idée, une gelée au goût inimitable de pétales de rose et de roses trémières, une variété de rose très

Comtesse du Barry Coffret 6 terrines les délices du terroir - Coffet 6 boites de 70g Avec cet assortiment vous allez découvrir les terrines les plus traditionnels de Comtesse du Barry, du sanglier au lièvre en passant par la pintade et le canard, toutes les saveurs sont regroupées dans ce joli coffret.Il regroupe 6 terrines de 70g chacune, l'assortiment idéal à présenter lors de vos apéritifs

Intimy Patchs Chauffants Douleurs de Règles 3 Unités Intimy Patchs Chauffants Douleurs de Règles 3 Unités ont été élaborés à base de charbon actif et de poudre de fer pour soulager les douleurs menstruelles. Au contact de l'oxygène, cette association d'actifs, diffuse de la chaleur en continu pendant 8 heures.

Biotherm Homme Anti-Feu du Rasoir Après-Rasage 100ml Biotherm Homme Anti-Feu du Rasoir Après-Rasage 100ml calme immédiatement le feu du rasoir. Les agents hydratants et l'huile de carthame procurent confort et souplesse. L'allantoïne et l'Extrait de Camomille apaise immédiatement l'échauffement provoqué par le rasage. Antiseptique, il contient 19% VOL.

Les essentiels La Fraise du Jardin 50ml - Les Essentiels- Genre : 40 - 70 ml Les e-liquides Les Essentiels sont fabriqués en France ! Le eliquide La Fraise du Jardin de la gamme Les Essentiels de Liquidarom est une savoureuse recette aux fraises bien mûres fraîchement cueillies. Un délice fruité au goût authentique proposé par Les Essentiels. Les e-liquides Les Esssentiels sont