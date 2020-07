Quelles sont les règles de quarantaine? Comment fonctionnent les restrictions et exemptions de voyage de 14 jours au Royaume-Uni, après le retour de l’Espagne à la liste des pays

Après avoir été initialement inclus sur une liste de pays «pont aérien», une augmentation des cas de coronavirus en Espagne signifie que les voyageurs arrivant au Royaume-Uni devront désormais être mis en quarantaine pendant 14 jours à leur retour chez eux. , le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth déconseillant désormais tout voyage, sauf essentiel, sur le continent espagnol.Cela signifie que toute personne revenant au Royaume-Uni après cette date devra désormais suivre des règles d’auto-isolement de 14 jours, malgré les vacanciers réservant leurs vacances en Espagne. Le court préavis du changement menace de mettre de nombreux vacanciers britanniques dans une position difficile s’ils ne peuvent pas travailler de chez eux – voici comment fonctionnent réellement les règles de voyage. cas en Espagne l’a conduit à revenir sur la liste de quarantaine britannique (Photo: AP) Quelles sont les règles de la quarantaine de voyage de 14 jours? En vertu des règles de quarantaine de voyage, qui ont été introduites le lundi 8 En juin, presque tous les passagers arrivant au Royaume-Uni (y compris les ressortissants britanniques) doivent fournir une adresse où ils resteront isolés pendant 14 jours.Les voyageurs doivent remplir un formulaire en ligne sur gov.uk jusqu’à 48 heures à l’avance. du voyage, en fournissant les coordonnées, les détails du voyage et une adresse où ils prévoient de s’isoler une fois qu’ils arrivent dans le pays.Bien que les arrivées soient censées remplir le formulaire à l’avance, des installations devraient être fournies à la frontière pour ceux qui ont n’a pas été en mesure de le faire – s’il ne saisit pas cette dernière occasion, cela constituera une infraction, qui pourrait entraîner une amende.Les voyageurs sont invités à utiliser des voitures ou d’autres moyens de transport privé pour voyager depuis l’aéroport lorsqu’ils arrivent dans le Royaume-Uni, mais s’ils doivent utiliser les transports en commun, il leur est conseillé d’emprunter l’itinéraire le plus direct possible.Les conseils de voyage du Royaume-Uni pour l’Espagne ont changé à bref délai le dimanche 26 juillet (Photo: AP) Les voyageurs britanniques peuvent rentrer chez eux et eux-mêmes. isola là-bas, bien qu’ils puissent également s’isoler au domicile d’un ami ou d’un parent, d’un hôtel, d’une auberge de jeunesse, d’une chambre d’hôtes ou d’un «autre logement convenable». Plus d’une adresse peut être fournie si une «obligation légale» exige une personne pour changer d’adresse, ou il leur est nécessaire de passer la nuit à leur arrivée avant de «se rendre directement à une autre adresse» .Les contrôles sont censés être effectués par les fonctionnaires lorsque les voyageurs arrivent aux aéroports et aux ports, et le gouvernement a également menacé d’effectuer vérifications ponctuelles: en premier lieu, les autorités de santé publique téléphonent ou envoient des SMS aux personnes et les interrogent pour déterminer si elles s’auto-isolent – si elles craignent qu’elles ne se conforment pas, elles pourraient être signalées à la police. 100 £ pour ne pas remplir le formulaire, doublant pour chaque infraction jusqu’à un maximum de 3 200 £. Pour les autres pays britanniques, les amendes commencent à 60 £, réduites à 30 £ en cas de paiement anticipé, les récidives pouvant atteindre un maximum de 480 £ en Écosse, 960 £ en Irlande du Nord et 1920 £ au Pays de Galles. ou commettre d’autres infractions pour induire en erreur ou entraver les fonctionnaires dans leur travail entraînerait une amende de 1000 £ dans tout le pays – à l’exception de l’Écosse où elle est de 480 £ – et pourrait entraîner des poursuites, puis une amende potentiellement illimitée. des règles de quarantaine, elles s’appliquent à la grande majorité des voyageurs (Photo: AFP / Getty Images) Qui est exempté des règles? Alors que les règles sont en place pour la majorité des voyageurs, certaines circonstances et certains groupes de personnes peuvent demander une exemption même s’ils ont visité un pays figurant sur la liste de quarantaine, par exemple, si vous avez effectué un arrêt de transit dans un pays non exempté où aucun nouveau passager ne monte, et que personne ne descend et ne se mêle à d’autres personnes avant de retourner au transp Cependant, si de nouveaux passagers montent, ou si des passagers descendent et se mélangent avec des personnes à l’extérieur avant de retourner au transport, la période d’auto-isolement de 14 jours doit toujours être respectée. visité un pays figurant sur la liste de quarantaine, puis visité un pays exempté avant de retourner au Royaume-Uni, vous pouvez purger la première partie de votre période de quarantaine dans le pays exempté, par exemple, si vous avez visité l’Espagne puis passé cinq jours en Autriche en route au Royaume-Uni, vous n’avez besoin de vous auto-isoler que pendant neuf jours après votre arrivée (car en fait vous avez déjà purgé les cinq premiers jours de votre période de quarantaine) .Il existe également une longue liste d’emplois et de circonstances spécifiques qui permettent aux voyageurs d’éviter auto-isolant, du personnel de la défense aux diplomates en passant par les travailleurs des chemins de fer, de l’eau ou de l’agriculture d’urgence – vous pouvez trouver le guide complet et détaillé ici.L’Espagne était initialement incluse sur une liste d’emplacements de « ponts aériens », mais son statut a maintenant changé (Photo : Reuters) Quels pays sont désormais exemptés de quarantaine? À partir du mardi 28 juillet, la liste des pays exemptés de la liste de quarantaine de 14 jours comprend la Slovénie, la Slovaquie, la Lettonie, l’Estonie et Saint-Vincent-et-les Grenadines. dans l’annonce, qui a été faite juste avant que la décision ne soit prise de rétablir la quarantaine de l’Espagne, mais finalement il n’a pas fait la coupe.Les autres pays qui n’ont actuellement aucune exigence d’auto-isolement pour les voyageurs arrivant au Royaume-Uni sont: Akrotiri et Dhekelia Andorre Anguilla Antigua-et-Barbuda Aruba Australie Autriche Bahamas Barbade Belgique Bermudes Bonaire, Saint-Eustache et Saba Territoire antarctique britannique Territoire britannique de l’océan Indien Gibraltar Allemagne Grèce Groenland Grenade Guadeloupe Hong Kong Hongrie Islande Irlande l’île de Homme Italie Jamaïque Japon Liechtenstein Lituanie Luxembourg Macao (Macao) Malte Maurice Monaco Montserrat Pays-Bas Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Zélande Norvège Îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno Pologne Réunion Saint-Marin Seychelles Corée du Sud Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud St Barthélemy St Helena, Ascension et Tristan da Cunha Saint-Kitts-et-Nevis Sainte-Lucie Saint-Pierre-et-Miquelon Suisse Taïwan Trinité-et-Tobago Turquie Iles Turques et Caïques État de la Cité du Vatican Vietnam

APIAFRIQUE Trousse 1ère règles lavables ApiAfrique : Une trousse 1ère règle pour faciliter ce moment de vie parfois compliqué ! La gamme de produits hygiéniques lavables ApiAfrique vous offre un confort sans faille.Ces serviettes hygièniques sont douces sur la peau et laissent l'air circuler, pour éviter la formation d'odeurs ou la prolifération de

Gynopatch Patchs pour Règles Douloureuses 3 unités Les Patchs pour Règles Douloureuses de Gynopatch sont des patchs qui diffusent la chaleur pour soulager naturellement les douleurs des règles en agissant dès 5 minutes et pendant 8h. L'association de carbone actif et d'argile naturelle permet au patch de diffuser de la chaleur sur une longue durée. Simple à

FORTIS Pied à coulisse numérique avec longues regles 10-150/0,01mm FORTIS Outillage Outillage à main Mesure et traçage Jauge de profondeur FORTIS, Curseurs de mesure numériques avec de longues cuisses Précision par défaut Acier inox Vis Landscar commutation mm/inch Zéro mis à n'importe quelle position de livraison possible: avec batterie CR 2032, 3 V, dans le cas.