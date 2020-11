Quelles sont les nouvelles règles de verrouillage? Les restrictions Covid à partir de l’Angleterre jeudi, expliquées en détail

L’Angleterre est sur le point de revenir à un verrouillage national à partir de jeudi au milieu d’une image sombre parmi les principaux indicateurs de coronavirus, mais les règles ne seront pas identiques à celles qui ont été imposées en mars.Certains aspects du verrouillage sont moins stricts, avec des boucliers simplement se faire dire de suivre les règles de près, tandis que certaines sont plus strictes, comme l’interdiction de vendre des boissons alcoolisées à emporter dans les pubs. Rester à la maison Les nouvelles règles ramènent l’Angleterre à la situation qui prévalait en mars et avril, décourageant les gens de rester à l’extérieur de leur domicile dans la mesure du possible, à quelques exceptions près, notamment la garde d’enfants, l’exercice, les problèmes médicaux et les achats essentiels. Les personnes dont le travail est essentiel mais ne peut pas être fait à domicile sont également autorisées à quitter la maison pour travailler. Rester à l’écart Les personnes sont encouragées à continuer à pratiquer la distanciation sociale à l’extérieur de la maison, avec les «mains, le visage, l’espace» – se laver les mains, masque et maintenir une distance de deux mètres des autres – en cours de renforcement.Le mélange domestique dans les maisons et les jardins privés sera interdit, à l’exception des bulles de support. Il est permis de se réunir brièvement à l’extérieur avec une personne d’un autre ménage dans les parcs, les terrains de jeux et les lotissements. Boris Johnson annonce le plan de verrouillage plus tôt que prévu lors d’un briefing samedi après que des fuites lui aient forcé la main (Photo: Getty) Fermeture De nombreuses entreprises seront obligées de fermer au moins jusqu’au 2 décembre, y compris le commerce de détail non essentiel (y compris les vêtements, les véhicules et magasins de paris, entre autres), ainsi que les gymnases, les terrains de golf et autres activités de loisirs, les coiffeurs et les salons, et les lieux de divertissement, y compris les cinémas, les galeries, les musées et les casinos. Les plats à emporter seront autorisés, mais pas d’alcool. Mariages et funérailles Jusqu’à 30 personnes seront autorisées à assister aux funérailles, à condition que la distance soit en place. Les mariages seront largement interdits, sauf dans des circonstances particulières qui n’ont pas encore été développées. Les lieux de culte en général devraient fermer. Travail à domicile Toute personne qui le peut devrait travailler à domicile: les personnes impliquées dans des infrastructures ou des services vitaux – y compris les écoles – peuvent continuer à travailler. Écoles et universités Les écoles et les universités resteront ouvertes.Pour les écoles, la situation restera probablement similaire à celle qui est en place depuis la réouverture, avec un enseignement en personne et des «bulles» d’étudiants ou de classes ordonnées de s’isoler en cas d’épidémie. Pour les universités, beaucoup ont déjà institué des modèles d’enseignement hybrides, la plupart des cours en ligne – mais d’autres se déroulent en personne. Dans la mesure du possible, cela peut continuer, mais les personnes concernées doivent vérifier leur université, qui dispose d’une certaine latitude quant à la manière dont elle se déroule.Les étudiants vivant dans des halls ou des appartements dans leur ville universitaire ont été invités à ne pas se rendre chez eux pendant le verrouillage. Les services de garde pour la petite enfance peuvent rester ouverts, et il existe certaines options pour former des «bulles» de garde d’enfants. Les travailleurs portent un masque facial dans le métro de Londres. L’utilisation des transports en commun sera désormais découragée (Photo: Getty) Les voyages internationaux sont désormais interdits pour tout sauf des raisons vitales de travail et d’éducation. Les nuitées relèvent de l’interdiction, ce qui signifie que les séjours sont interdits, même localement, tandis que les gens sont également découragés d’utiliser les transports en commun dans la mesure du possible, ou doivent essayer d’éviter les périodes de pointe si cela est une option. «La population n’est pas soumise à un ensemble de directives aussi rigoureuses que lors du premier verrouillage. Cependant, il a été demandé aux plus de 60 ans et aux personnes cliniquement vulnérables de minimiser les contacts et de suivre les règles avec une attention particulière. Les personnes cliniquement vulnérables comprennent les diabétiques, les personnes obèses et enceintes, ainsi que les personnes souffrant de nombreux problèmes de santé sous-jacents.

