En raison de la nouvelle pandémie de coronavirus et du verrouillage en cours dans tout le pays, de nombreux lancements de grosses voitures ont été retardés pour une période indéterminée.

Des fabricants comme Honda, Maruti Suzuki, Hyundai et d’autres ont eu de gros lancements de mars à juin. Maintenant que le verrouillage national a été prolongé jusqu’au 3 mai, tous les lancements de voitures ont été retardés sans que l’on sache une date possible.

Alors que Hyundai a réussi à lancer la nouvelle Creta juste avant le verrouillage et a lancé le lifting Verna au milieu, ses livraisons commenceront après sa fin. Il est possible que la période d’attente soit plus longue que prévu en raison de l’absence de production en cours.

Quelles 8 voitures seront lancées dès la fin du verrouillage?

1. Honda City nouvelle génération

La nouvelle génération de Honda City devait faire ses débuts en mars mais a été retardée. La berline bénéficie d’un style rafraîchi, de nouvelles fonctionnalités et de moteurs conformes à la norme BS6. Il va bénéficier de nombreuses fonctionnalités haut de gamme comme la caméra LaneWatch, les phares à LED intégrale, le contrôle d’assistance en côte, six airbags, les capteurs de stationnement avant et plus encore. Les moteurs resteront les mêmes unités essence et diesel de 1,5 litre.

2. Skoda Rapid TSI

L’annonce des prix de Rapid TSI était prévue pour le début du mois. Après avoir dévoilé le moteur à l’Auto Expo 2020, les livraisons de BS6 Rapid devaient également débuter ce mois-ci. Abandonnant ses anciens moteurs à essence et diesel, la berline obtient maintenant un moteur turbo à trois cylindres de 1,0 litre, qui produit 110 ch.

3. Skoda Karoq

Les livraisons de Skoda Karoq étaient prévues pour la première semaine de mai. Le SUV compact coûtera environ 20 Lakhs Rs et obtiendra un moteur turbo-essence de 1,5 litre. Ce sera un modèle CBU, disponible uniquement dans une seule variante entièrement chargée.

4. Nouvelle génération Hyundai i20

Alors que le lancement du nouveau i20 était encore un peu loin, son dévoilement devait avoir lieu ce mois-ci. Sous le capot, la nouvelle i20 recevra un nouveau moteur diesel et turbo essence, ainsi que l’unité essence existante. Il bénéficiera de nombreuses nouvelles fonctionnalités dont un toit ouvrant électrique et un régulateur de vitesse.

5. BS6 Honda WRV

Juste au moment où nous étions inquiets pour la WRV et la Jazz, Honda les a taquinés tous les deux. WRV recevra un petit lifting cosmétique avec de nouveaux moteurs essence et diesel BS6. Il y aura peut-être un remaniement avec les variantes.

6. BS6 Honda Jazz

Jazz continuera également avec ses mêmes moteurs à essence et diesel à l’ère BS6. Tout comme WRV, même Jazz obtiendra un petit lifting cosmétique. Il y a aussi des chances de nouvelles fonctionnalités à bord.

7. Maruti S-Cross Essence

La dernière voiture de Maruti à être mise aux normes BS6 est la S-Cross. Il est censé obtenir un nouveau moteur à essence de 1,5 litre, abandonnant son moteur diesel Multijet de 1,3 litre. Il est possible que les prix de l’essence S-Cross soient identiques ou inférieurs aux prix antérieurs avec moteur diesel.

8. Hyundai Tucson Facelift

Après l’avoir dévoilé à l’Auto Expo 2020, Hyundai allait lancer le lifting Tucson en avril. Outre des modifications mineures à l’extérieur mais des modifications majeures à l’intérieur, le SUV sera équipé de moteurs essence et diesel conformes à la norme BS6.