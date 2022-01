Quelle VAE pour obtenir son diplôme de coiffeur ?

Au fil des années, les salons de coiffure semblent de plus en plus exigeants quant à leur recrutement. De nombreux emplois sont ainsi donnés en priorité aux candidats disposant d’un diplôme en coiffure. Si vous disposez d’une réelle expérience et d’acquis solide dans ce domaine, mais justifier d’une certification officielle, vous pouvez obtenir un diplôme grâce à la VAE (Validation des Acquis et de l’Expérience). Nous vous expliquons ici les deux VAE possibles et vous guidons pour des démarches sereines.

La VAE CAP Coiffure

L’obtention d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle en coiffure requiert certaines compétences précises au sein d’un salon. Vous devez ainsi pouvoir utiliser les diverses techniques courantes de coiffure pour les hommes, les femmes, ainsi que les enfants. Il s’agit alors de maîtriser le lavage des cheveux, leur coupe et leur coiffure, mais aussi parfois les colorations et les permanentes avec l’appui du responsable. Une personne titulaire d’un CAP Coiffure peut également conseiller la clientèle, tenir le carnet de rendez-vous et contribuer à l’organisation et au rangement du salon.

Quels prérequis pour votre VAE ?

Les domaines de compétences se déclinent selon trois modules distincts pour lesquels vous devez avoir au moins effectuer deux activités chacun dans le cadre d’un bénévolat, d’un CDD ou d’un CDI :

Fonction d’exécution : établissement d’un bilant technique, hygiène et soins capillaires, coupe de cheveux, mise en forme temporaire, coiffage courant, mise en forme de perruques ou postiches, coloration et décoloration des cheveux sous la surveillance d’un responsable, modification durable de la forme de la chevelure sous la surveillance d’un responsable.

Fonction de conseil : accueil et installation du client, identification des souhaits et des besoins du client, suggestion de produits ou de services adaptés, conseils personnalisés, rédaction de fiches techniques de conseils, argumentation, encaissement des prestations et des produits vendus, contribution au suivi des clients.

Fonction d’organisation et de gestion : gestion commune du carnet de rendez-vous, organisation de votre poste de travail, respect des normes d’hygiène, remise en état du matériel et du poste de travail après utilisation, contribution à la gestion du stock, contrôle des livraisons, étiquetage et rangement des produits livrés, participation à la mise en valeur du comptoir et de la vitrine, mise à jour du fichier client, contribution aux actions publicitaires et promotionnelles.

Afin de vérifier que vous complétez bien les prérequis pour votre VAE CAP Coiffure, n’hésitez pas à vous faire accompagner par un organisme professionnel pour la rédaction de vos livrets 1 & 2, mais aussi votre préparation de l’oral.

Le VAE BP Coiffure

Afin d’obtenir votre VAE Brevet Professionnel en coiffure, il est essentiel de maîtriser certaines compétences élémentaires. Vous devez pouvoir assurer l’accueil du client et évaluer correctement ses attentes afin de lui fournir un service et des prestations adaptés. L’encaissement, la prise de congé, ainsi que le respect des règles d’hygiène et de sécurité doivent également être pleinement acquis et appliqué au quotidien. De plus, une personne justifiant d’un BP Coiffure peut prétendre à ouvrir son propre salon.

Quels prérequis pour votre VAE ?

Les qualifications requises pour le BP Coiffure se déclinent en six unités de compétences pour lesquelles vous devez avoir effectué pour chacune au moins deux activités à l’occasion d’un bénévolat ou dans le cadre d’un CDD ou d’un CDI :

Accueil et suivi de la clientèle : accueil, gestion du client, encaissement et prise de congé.

Conseil et vente de produits ou services : évaluation des attentes et des besoins du client, présentation des produits et des prestations, vente.

Développement du salon : fidélisation des clients, recherche de nouvelles prestations ou produits selon la clientèle cible, promotion et publicité des nouvelles offres.

Conception et réalisation de techniques : création de coiffures originales, coupe, coiffage, modification de la forme et de la couleur de la chevelure, mise en pratique des techniques sur les clients.

Gestion du personnel : recrutement, établissement des plannings, animation et encadrement du personnel.

Gestion administrative et financière : gestion des produits, du matériel, et de l’espace, contrôle de la maintenance, gestion comptable et financière de l’activité, achat et création d’entreprise.

Dans le but de mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir votre VAE BP Coiffure, Excellence VAE peut vous accompagner et vous guider à chaque étape de votre demande. Un organisme professionnel qui vous permet de donner une nouvelle perspective à votre carrière, avec la possibilité de créer votre propre salon de coiffure. N’hésitez pas et faites valider vos expériences grâce à un VAE BEP Coiffure avec Excellence VAE et leur équipe bienveillante à vos côtés !