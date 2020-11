Quelle semaine: Apple Silicon, Xbox, PS5, vaccin (!?), Et plus

Votre résumé des actualités techniques, via la newsletter DGiT Daily tech, du lundi 9 novembre 2020.

Arrêter la presse: Pfizer affirme que son essai de vaccin contre le coronavirus est efficace à 90%. Voici plus d’informations sur cette étonnante nouvelle du vaccin Pfizer-COVID19 qui vient d’être annoncée (NY Times)

1. Le plus gros lancement d’Apple pourrait commencer la plus grande semaine technologique depuis… 2007?

Voici à quoi ressemble cette semaine, car ce qui était autrefois privé chez Apple, Microsoft et Sony, sort enfin au grand jour:

10 novembre : Le plus grand discours d’Apple depuis des années . Depuis… l’iPad en 2010? Ou même l’iPhone en 2007? D’énormes notes clés, mais le passage à Apple Silicon devrait être plus qu’un nouveau MacBook avec une meilleure autonomie de la batterie et un processeur pratique, le rez-de-chaussée absolu des attentes.

: . Depuis… l’iPad en 2010? Ou même l’iPhone en 2007? D’énormes notes clés, mais le passage à Apple Silicon devrait être plus qu’un nouveau MacBook avec une meilleure autonomie de la batterie et un processeur pratique, le rez-de-chaussée absolu des attentes. Avec Apple ayant le contrôle de sa chronologie, de la production de processeurs et de la conception du chipset pour tirer le meilleur parti de son logiciel, ce sera grand. Les vrais changements pourraient survenir dans les années à venir, mais ce sera le marqueur sur le terrain.

N’oubliez pas: nous attendons trois nouveaux MacBook, dont le MacBook Air 13 pouces, le MacBook Pro 13 pouces et peut-être le MacBook Pro 16 pouces.

Demandez-vous maintenant si Apple Silicon va changer l’industrie du PC vers Arm, car il semble qu’Apple abandonne complètement le x64 par rapport au monde des fabricants de PC. Les principaux fabricants sont bien sûr Windows d’abord avec certains chipsets basés sur Arm qui ne sont que des expériences – nous avons vu Microsoft avec sa Surface Pro X et Acer Spin 7 comme deux.

Aussi sur le devant du bras, 10 novembre est le annuel Sommet MediaTek , qui devrait voir le fabricant de puces Arm parler de son prochain processeur Dimensity, et d’un processeur spécifiquement pour ChromeOS. Pas beaucoup plus là-dessus encore. (C’est environ 1 / 100e des autres nouvelles lorsque nous regardons en arrière sur l’histoire, mais cela compte toujours cette semaine.)

est le annuel , qui devrait voir le fabricant de puces Arm parler de son prochain processeur Dimensity, et d’un processeur spécifiquement pour ChromeOS. Pas beaucoup plus là-dessus encore. (C’est environ 1 / 100e des autres nouvelles lorsque nous regardons en arrière sur l’histoire, mais cela compte toujours cette semaine.) Et l’autre majeur 10 novembre l’entrée est la Microsoft Xbox Series X et Series S sont libérés. Contrairement à Sony, les détaillants proposeront la console en magasin. D’autres personnes devraient voir leurs précommandes arriver pour déballer, si elles ne les ont pas déjà faites livrer comme un groupe de chanceux (Reddit). Il y aura aussi des personnes malchanceuses avec le nez pressé contre leurs fenêtres. Désolé pour eux.

12 novembre: le Date de sortie de la PlayStation 5 , où tout ce qui précède avec la Xbox se produit également, mais avec le dernier et le meilleur de Sony, plus Spider-Man: Miles Morales, l'aventure mise à jour prête pour le lancement, mais pas tout à fait le tout nouveau blockbuster exclusif. Pourtant, les critiques de PlayStation 5 (Digital Foundry), qui sont sorties juste après la newsletter de vendredi de la semaine dernière, ont été accueillies dans la prochaine génération avec seulement quelques nits à choisir, tandis que le contrôleur DualSense est universellement apprécié. Ça va être amusant. Pour finir la semaine, le iPhone 12 Pro Max et iPhone 12 mini sera disponible dans les magasins et arrivant à partir de 13 novembre.

le , où tout ce qui précède avec la Xbox se produit également, mais avec le dernier et le meilleur de Sony, plus Spider-Man: Miles Morales, l’aventure mise à jour prête pour le lancement, mais pas tout à fait le tout nouveau blockbuster exclusif. Pourtant, les critiques de PlayStation 5 (Digital Foundry), qui sont sorties juste après la newsletter de vendredi de la semaine dernière, ont été accueillies dans la prochaine génération avec seulement quelques nits à choisir, tandis que le contrôleur DualSense est universellement apprécié. Ça va être amusant. Pour finir la semaine, le iPhone 12 Pro Max et iPhone 12 mini sera disponible dans les magasins et arrivant à partir de 13 novembre.

2. Rapport: Samsung a battu Apple sur le marché américain pour la première fois en trois ans au troisième trimestre 2020, avec le jeu un peu empilé vers Samsung. Q4 devrait être intéressant. (Autorité Android).

3. J’ai rédigé The Weekly Authority, un nouveau bulletin d’information sur Android Authority, abordant la semaine à partir de 10 000 pieds, plus une plongée profonde ou une histoire plus importante. Cette semaine: la guerre des chipsets 5nm de 2021, qui va être formidable pour les smartphones, et vous (Android Authority).

4. Sur cette note: Pourquoi un Snapdragon 875 Lite est parfaitement logique (Autorité Android).

5. OnePlus 8 Pro revisité: les bons et les mauvais six mois plus tard (Android Authority).

6. Examen du OnePlus Buds Z: moins cher et meilleur que les OnePlus Buds. Attendez, moins cher et mieux? Cela n’arrive jamais (Android Authority).

7. Sony lance une activité de drones Airpeak pour soutenir les «créateurs vidéo» (Engadget).

8. Apple suspend de nouvelles affaires (lire: supplémentaires) avec le fournisseur clé Pegatron après avoir découvert des violations des règles du travail liées à un programme de travailleurs étudiants (Bloomberg).

9. Virgin hyperloop franchit une étape importante: le premier test de passager humain (The Verge).

10. Cory Doctorow donne une incroyable ventilation du mal de la société d’imprimantes à jet d’encre HP. Oh, vous savez que les imprimantes à jet d’encre sont mauvaises. Vous ne saviez pas à quel point: comme le très récent accord «Encre gratuite à vie» de HP qui s’est transformé, à peine 12 mois plus tard, «… en un« Payez-nous 0,99 $ chaque mois pour le reste de votre vie ou votre imprimante cesse de fonctionner «plan» (EFF.org)

11. Le «paradoxe le plus célèbre de la physique» touche à sa fin: les physiciens ont prouvé que l’information échappait à un trou noir, ce que les trous noirs n’étaient pas censés faire. Alors qu’est-ce que cela signifie? (Filaire).

12. Aller dans le désert du Sahara pour compter les arbres semble difficile. Au lieu de cela, des techniques d’apprentissage en profondeur ont identifié des arbres à partir de l’imagerie satellite de la NASA, pour en dénombrer 1,8 milliard (WeForum).

13. Ce n’est absolument pas de la 6G: «La Chine met en orbite le premier satellite de test 6G au monde» (BBC). La 6G sera une norme décidée par le 3GPP. Ce qu’ils feront n’importe où dans les 5 à 10 prochaines années. Donc, quoi que ce soit de Chine, avec des ondes térahertz à haute fréquence (pas GHz, THz), ce n’est pas ce que sera la 6G. C’est intéressant, mais pas 6G. D’accord, cool.

14. En l’honneur d’Alex Trebek, l’homme le plus gentil de la télévision, quel est votre Jeopardy préféré! moment ou souvenir? (r / askreddit).

