Quelle option de stockage iPhone 11 devrais-je obtenir? Est-ce que 64 Go suffisent?

le Apple iPhone 11 est disponible en trois options de stockage – 64 Go, 128 Go et 256 Go, tandis que l’iPhone 11 Pro et Pro Max sont disponibles en 64 Go, 256 Go et 512 Go. Naturellement, l’option de stockage de 64 Go est la plus abordable et vous vous demandez peut-être si celle-ci vous suffirait ou si vous feriez mieux de payer pour plus de stockage. Découvrons-le!

Combien d’espace de stockage gratuit votre iPhone 11 aura-t-il dans la boîte?

Le système d’exploitation et les applications principales d’un smartphone occupent toujours une partie de son espace de stockage et, par conséquent, vous ne pourrez jamais utiliser le stockage complet annoncé. Par exemple, si vous obtenez l’iPhone 11 de 64 Go, environ 7,50 Go seraient pris par ce que l’iPhone classe comme stockage système, vous recherchez donc 56,5 Go de stockage gratuit.

À son tour, si vous obtenez un iPhone 11 ou un iPhone 11 Pro de 128 Go, attendez-vous à ce qu’environ 120,5 Go soient gratuits, et si vous obtenez un modèle de 256 Go – 248,5 Go. En ce qui concerne l’option la plus élevée et la plus chère de 512 Go, vous aurez environ 504,5 de ces gigaoctets pour vous-même.

Ces chiffres ne sont pas parfaitement précis, car les applications préinstallées prendront également de l’espace de stockage, bien que vous puissiez supprimer ce dont vous n’avez pas besoin. Et tout cela est normal et s’applique également aux téléphones Android, mais c’est une bonne chose à savoir lors du choix de l’option de stockage de votre téléphone.

Toutes les applications dont j’ai besoin s’adapteront-elles à l’iPhone 11 de 64 Go?

J’utilise actuellement un iPhone 11 de 64 Go, et même après avoir téléchargé toutes les applications dont j’ai besoin, et plusieurs dont je n’ai pas besoin, j’ai toujours plus de 46 Go d’espace libre. Si vous diffusez votre musique et votre contenu comme moi, et que vous n’avez pas besoin de télécharger autre chose que des applications localement, 64 Go devraient vous suffire.

Mais jetons un coup d’œil à certaines applications populaires et voyons combien de stockage elles prendraient. Gmail prend environ 285 Mo, Google Maps – 202 Mo supplémentaires, Instagram – 190 Mo, Netflix – 165 Mo, Google Agenda – 151 Mo, Skype – 119 Mo, Discord – 91 Mo, SoundCloud – 73 Mo.

Toutes ces applications ne représentent que 1,27 Go de stockage, et la plupart des autres applications de médias sociaux que vous voudrez peut-être en moyenne entre 100 et 350 Mo également, vous n’allez donc certainement pas remplir même l’option de stockage de base iPhone 11 en téléchargeant simplement des applications. .

Jetons donc quelques gros jeux – Call of Duty: Mobile fait environ 2,64 Go, PubG Mobile prend 2,43 Go, Grand Theft Auto: San Andreas est de 2,1 Go et Max Payne Mobile est de 1,8 Go. Ces jeux prennent ensemble près de 9 Go de stockage. Ajoutez les applications répertoriées précédemment et nous avons utilisé 10,27 Go.

Pourtant, loin de remplir le modèle de stockage de base de l’iPhone 11 de 64 Go, vous pourrez donc télécharger beaucoup plus de jeux et d’applications, si vous le souhaitez.

Combien de photos et de vidéos puis-je prendre avant de remplir un iPhone 11 de 64 Go?

Par défaut, l’iPhone 11 enregistre des vidéos en HD 1080p, 30 images par seconde (FPS). Cela équivaut à prendre environ 60 Mo par minute de vidéo enregistrée. Ainsi, vous devrez enregistrer des clips d’une durée de 15,5 heures pour remplir l’option de stockage de base de l’iPhone 11. Ainsi, même si vous filmez souvent des clips, si vous vous en tenez aux paramètres d’enregistrement vidéo par défaut, vous devriez être plus que d’accord avec 64 Go de stockage.

Cependant, si vous choisissez de filmer en 4K à 60 images par seconde, une minute équivaut à 400 Mo de stockage, vous remplissez donc le téléphone en filmant des vidéos d’une durée d’environ 2,3 heures.

En ce qui concerne les photos, vous n’aurez probablement jamais à vous soucier qu’elles remplissent votre iPhone 11, Pro ou Max. Même avec l’option de stockage de base de 64 Go, vous pourrez accueillir des dizaines de milliers de photos.

Alors, quel modèle d’iPhone 11 ou d’iPhone 11 Pro dois-je obtenir: 64 Go, 128 Go ou 256 Go, 512 Go?

L’iPhone 11 / Pro / Max de 64 Go est plus que suffisant pour toutes vos applications, d’innombrables heures de clips vidéo filmés et des dizaines de milliers de photos prises. Vous devez envisager une option de stockage plus élevée, principalement si vous prévoyez d’enregistrer de nombreuses vidéos 4K et de télécharger de nombreux films, jeux et musique sur votre téléphone. Ceux-ci peuvent remplir 64 Go assez rapidement. Cependant, si vous diffusez tout ce que vous regardez et écoutez et que vous ne jouez pas à plus de 5 ou 6 grands jeux, un iPhone 11 de 64 Go répondra bien à vos besoins.

L’iPhone 11 / Pro / Max de 128 Go et 256 Go Les options de stockage sont bonnes à considérer si vous comptez sur votre iPhone pour tout, du travail au divertissement. Vous serez également mieux avec l’une de ces options de stockage si vous ne savez pas si 64 Go conviendra à tous les jeux auxquels vous souhaitez jouer, aux films et aux émissions que vous souhaitez télécharger et regarder hors ligne, ou à votre collection de musique, s’il s’agit d’un grand.

L’iPhone 11 Pro / Max de 512 Go L’option de stockage est excessive pour la plupart des gens et représente une dépense inutile. Cependant, si vous voulez que tout soit sur votre téléphone – tous vos films et émissions, d’innombrables chansons et jeux – c’est l’option de stockage qui va avec. 512 Go est également la meilleure option pour les personnes qui souhaitent filmer en 4K 60FPS en permanence sans se soucier du stockage, ou pour les joueurs qui veulent tous les jeux dont ils auraient besoin sur leur appareil.